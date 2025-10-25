VIDEO: Músico se "dispara" en pleno show de acordeón; siguieron tocando

Un momento insólito se vivió en pleno festival vallenato, cuando durante el concurso de acordeón profesional, el cajero de una agrupación típica sorprendió al público. Mientras su banda tocaba, levantó la mano y simuló un disparo, generando confusión y rápidamente captando la atención de todos los asistentes.

El gesto, parte de su show musical, fue registrado en video y subido a redes sociales, donde se viralizó en cuestión de horas. Muchos usuarios, al principio, creyeron que se trataba de un accidente grave, mientras que otros entendieron que era un recurso escénico para animar la presentación.

En el clip se puede ver al cajero apuntando con el dedo índice como si fuera un arma, mientras continúa tocando al ritmo del acordeón. La reacción del público fue mixta: algunos aplaudieron y se divirtieron, disfrutando del toque humorístico, mientras otros mostraron indignación y preocupación, criticando la imprudencia de la acción en un escenario lleno de gente.



El incidente se convirtió en tema central de conversación en redes sociales, donde usuarios compartieron memes, comentarios y debates sobre la línea entre entretenimiento y provocación. Algunos opinan que este tipo de acciones agrega emoción a los shows, mientras otros consideran que puede prestarse a malentendidos.

La agrupación explicó posteriormente que todo formaba parte del espectáculo y que el cajero nunca estuvo en peligro ni hubo armas reales involucradas. Según ellos, la intención era simular un “golpe de efecto” dentro de la presentación musical y generar un momento memorable para los asistentes.

La viralización del video demuestra cómo los detalles inesperados en los festivales tradicionales pueden generar gran repercusión en redes. En cuestión de horas, el clip acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos, dejando claro que el vallenato sigue siendo un género que no solo se escucha, sino que también se vive con intensidad y creatividad.

El festival continuó su programación sin más incidentes y los concursantes del acordeón profesional siguieron mostrando su talento, aunque el momento del cajero se quedó como el clip más comentado de la jornada.