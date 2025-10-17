Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE Y SUS LANZAMIENTOS
¿SHAKIRA A LOS ÓSCARS?
VILLA ARRUGA REVELA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / La historia de Antonio: murió hace 15 años y nadie lo había extrañado; un fuerte olor

La historia de Antonio: murió hace 15 años y nadie lo había extrañado; un fuerte olor

El cuerpo momificado de Antonio fue hallado en condiciones impactantes, rodeado de polvo, excrementos de palomas, insectos y restos de aves que habían anidado en el lugar durante años.