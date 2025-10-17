Video del momento exacto en que conductor de 85 años cae a caño de Suba en Bogotá

La tarde del lunes 13 de octubre de 2025, en medio de un fuerte aguacero que azotaba la capital, un grave accidente en el norte de Bogotá terminó con la vida de Mario Rodríguez Jácome, un hombre de 85 años conocido en su barrio por su carácter alegre. El hecho ocurrió en la Transversal 54 con Calle 114, en el sector de Puente Largo, donde su camioneta fue arrastrada por la corriente hasta quedar atrapada bajo un puente peatonal.

Noticias Caracol reveló un video de cámaras de seguridad que muestra los segundos exactos del accidente. En las imágenes se observa cómo Rodríguez, luego de avanzar detrás de varios vehículos, se desvía hacia una vía destinada a bicicletas que estaba completamente inundada. Minutos después, el vehículo desaparece entre el agua que corría con fuerza hacia el caño.

El hombre, oriundo de Santander y residente en Bogotá desde hace varios años, había pasado el día con su hermana en el barrio Alambra. La visitó para almorzar con ella y, tras dejarla en su casa, emprendió el camino de regreso a su vivienda. Pero la fuerte lluvia que cayó esa tarde generó desbordamientos, encharcamientos y una visibilidad muy reducida, lo que habría provocado su desorientación.



Aparece el video del momento exacto

El video, que fue entregado a las autoridades de tránsito, muestra con claridad cómo la camioneta de Rodríguez avanza lentamente hasta desviarse hacia una zona sin señalización visible. En cuestión de segundos, el vehículo cae en un canal de aguas lluvias. Según los reportes, el caudal aumentó de forma repentina debido a las lluvias y el agua cubrió el carro casi por completo.

Antes de que la camioneta quedara totalmente sumergida, Rodríguez logró comunicarse con su hermana. Le dijo por teléfono: “Cogí un hueco, se me está llenando el carro de agua, por favor ayúdenme”. Sin saberlo, ya se encontraba dentro del caño. Su hermana alertó de inmediato a su hijo, quien junto con su novia salió a buscarlo, pero el agua había arrastrado el vehículo varios metros.

La familia contó que fue un repartidor a domicilio quien dio la primera pista de lo sucedido. Según relató la hija de la víctima, Carolina Rodríguez, el joven regresó al sitio y les dijo que había visto un carro hundiéndose en el agua. Incluso grabó un corto video que entregó como evidencia. Sin embargo, cuando intentó alertar a las autoridades, no fue atendido de inmediato.

Hombre cae en su camioneta a un caño en Bogotá

Así fue encontrado el cuerpo del conductor

La hija del adulto mayor llegó al sitio hacia las siete de la noche, cuando aún no había presencia de bomberos ni de los organismos de rescate. Las labores comenzaron horas después, y fue hacia las 11 de la noche cuando encontraron el vehículo, parcialmente sumergido y atrapado bajo el puente. El operativo para recuperar la camioneta se extendió hasta la 1:30 a. m., debido al difícil acceso y al barro acumulado por la corriente.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó que ese lunes festivo se registraron fuertes lluvias en varias localidades de Bogotá, entre ellas Usaquén, Usme, Tunjuelito y Suba, donde ocurrió el siniestro. Las precipitaciones hacían parte de la segunda temporada de lluvias, que se extiende hasta diciembre y que, según los expertos, puede aumentar la intensidad de las tormentas hasta en un 60 % debido al fenómeno de La Niña.

Mario Rodríguez había enviudado hacía siete años, pero seguía siendo un hombre activo e independiente. Manejaba con frecuencia, había renovado su licencia apenas seis meses antes y, según su hija, gozaba de buena salud.