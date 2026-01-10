Publicidad

VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
DEMANDA A BAD BUNNY
JOVEN ALEMÁN
¿ELECTRODOMÉSTICOS CON ORO?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por sus canciones y queda en el ojo del huracán

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por sus canciones y queda en el ojo del huracán

La demanda señala que a una joven nunca se le informó con qué fines se usaría un audio con su voz en uno de los temas del artista.

Bad Bunny fue demandado por 16 millones de dólares
Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por sus canciones y queda en el ojo del huracán, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Benito Martínez o más conocido como Bad Bunny, junto con su sello discográfico Rimas Entertainment LLC, enfrentan una demanda por miles de millones de dólares presentada a inicios de enero de 2026, por una mujer que asegura que nunca autorizó que su voz fuera incluida en los temas Solo de mí y EoO.

Se conoció que la acción judicial fue interpuesta por Tainy Y. Serrano Rivera una mujer que alega que su voz fue utilizada sin su consentimiento en las producciones Solo de mí, un tema de Bad Bunny del 2018 que hace parte del álbum X 100pre. De igual manera, según ella, ocurre lo mismo en la canción EoO de su álbum Debí tirar más fotos.

Puedes leer: Luto en el arte: fallece Beatriz González, una de las artistas más representativas del país

Dicho conflicto se remonta a 2018, cuando la demandante y el productor del artista, Roberto Rosa, eran compañeros de la universidad, y por petición de este la chica grabó un frase por medio de WhatsApp: “Mira, puñeta, no me quiten el perreo”. 

Por lo cual, años después la demandante subraya que al momento de la solicitud, nunca le dejaron claro para qué finalidad se iba a usar su voz. Al punto que no existió un contrato, licencia, compensación económica, ni autorización alguna para que dicha grabación fuera utilizada.

¿Cuánto tendría que pagar Bad Bunny?

La suma exigida por Serrano asciende a 16 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. En especial, porque según la defensa de la mujer, esta cifra se fundamenta en la violación de múltiples figuras legales bajo la legislación de Puerto Rico, tales como:

  • La Ley de Derechos Morales de Autor
  • El derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad.
  • La figura de enriquecimiento injusto, al lucrarse de una identidad ajena sin compensación.

Así mismo, se conoció que en el documento de la demanda se lee que: “La voz de Tainaly Y. Serrano Rivera fue utilizada sin su consentimiento en ambas canciones sin compensación, sin atribuirle su reconocimiento legal o derechos para las canciones, promociones, discos, conciertos en el mundo entero y plataformas sociales y musicales, televisión y radio, entre otras cosas, violando así sus derechos, y los derechos morales de autor en su modalidad de derecho moral de atribución”.

Puedes leer: J Balvin destapa la olla sobre su polémica con Residente: “Fue frustrante”

De igual forma, se sabe que la Tainaly exige a Bad Bunny a su grupo discográfico que cese de inmediato el uso de la grabación en cualquier formato en el presente o en el futuro.

Recordemos que el artista también tiene problemas legales con su exnovia Carliz De La Cruz Hernández, en una demanda similar en 2023 por el uso no autorizado de la frase "Bad Bunny baby".

Sumado a esto, en septiembre de 2025 Román Carrasco Delgado, demandó al artista por 1 millón de dólares. Esto debido a la imagen de su vivienda, conocida como “La Casita”, la cual sirvió de inspiración para la escenografía de sus conciertos y material visual de su álbum.

Mira también: Él es el atractivo novio de Verónica Orozco; se dejaron ver muy junticos

