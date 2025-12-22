"El pasado es pasado”: Bad Bunny y J Balvin se reconcilian después de años

En la noche del 21 de diciembre, durante el último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, ocurrió un momento que tomó por sorpresa a miles de asistentes y al mundo del reguetón.

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron públicamente en el escenario del Estadio GNP Seguros, días después de años de distanciamiento entre ambos artistas.

¿Por qué se pelearon Bad Bunny y J Balvin?

La relación entre Bad Bunny y J Balvin fue cercana en los inicios de ambas carreras, con el colombiano apoyando al puertorriqueño en varias etapas y colaborando juntos en múltiples éxitos. Sin embargo, con el paso del tiempo esa cercanía se enfrió y comenzaron a surgir tensiones que marcaron su distanciamiento.



Uno de los momentos clave ocurrió en 2023, cuando Bad Bunny lanzó el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, en el que la canción Thunder y Lightning contiene una línea que muchos interpretaron como una indirecta hacia Balvin:



“Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”. Esa frase alimentó rumores de conflicto entre ambos, especialmente porque Balvin había sido una figura clave en la promoción del reguetón y en los propios inicios de Bad Bunny.

Además, se cree que diferencias en posturas respecto a la industria musical y ciertos eventos como la polémica alrededor de los Latin Grammy Awards y la relación de Balvin con otros artistas como Residente contribuyeron a la distancia entre ellos.

Bad Bunny aparentemente adoptó una postura crítica hacia la industria, mientras Balvin tomó otras decisiones que no siempre fueron compartidas por el puertorriqueño, lo que profundizó la percepción de un distanciamiento.

El reencuentro en México de Bad Bunny y J Balvin

La sorpresa se dio cuando J Balvin apareció inesperadamente durante la actuación de Bad Bunny y subió al escenario para interpretar juntos varios temas que marcaron su colaboración en el álbum Oasis (2019), como La Canción, Qué Pretendes, Si Tu Novio Te Deja Sola e I Like It.

El momento terminó con un abrazo entre ambos artistas y palabras de respeto mutuo ante la multitud presente.

Aunque los hechos exactos de su pelea nunca fueron detallados públicamente por los artistas, en su reencuentro en México ambos dejaron claro que habían tenido una conversación privada semanas antes para resolver sus diferencias.

Bad Bunny dijo que ya se había disculpado con Balvin por cualquier malentendido y que ambos estaban esperando el momento perfecto para hacerlo público. J Balvin, por su parte, expresó respeto y admiración hacia Bad Bunny, reconociendo que habían “madurado” y que “el pasado es pasado”.

El gesto de unir fuerzas en el escenario no solo fue bien recibido por los fans, sino que también simbolizó un cierre a un capítulo de tensiones en el urbano. La reconciliación quedó sellada con música, un abrazo y palabras de reconocimiento entre dos de las figuras más importantes del género.

