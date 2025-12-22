Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "El pasado es pasado”: Bad Bunny y J Balvin se reconcilian después de años

"El pasado es pasado”: Bad Bunny y J Balvin se reconcilian después de años

Los artistas sorprendieron al público al aparecer juntos en el escenario durante el cierre de la gira del puertorriqueño en México, poniendo fin a sus diferencias dentro de la industria musical.

Bad Bunny y J Balvin
Bad Bunny y J Balvin vuelven a compartir escenario después de años
Foto: captura de video de alansaldanaa
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

En la noche del 21 de diciembre, durante el último concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México como parte de su Debí Tirar Más Fotos World Tour, ocurrió un momento que tomó por sorpresa a miles de asistentes y al mundo del reguetón.

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron públicamente en el escenario del Estadio GNP Seguros, días después de años de distanciamiento entre ambos artistas.

Puedes leer: J Balvin destapa la olla sobre su polémica con Residente: “Fue frustrante”

¿Por qué se pelearon Bad Bunny y J Balvin?

La relación entre Bad Bunny y J Balvin fue cercana en los inicios de ambas carreras, con el colombiano apoyando al puertorriqueño en varias etapas y colaborando juntos en múltiples éxitos. Sin embargo, con el paso del tiempo esa cercanía se enfrió y comenzaron a surgir tensiones que marcaron su distanciamiento.

Uno de los momentos clave ocurrió en 2023, cuando Bad Bunny lanzó el álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, en el que la canción Thunder y Lightning contiene una línea que muchos interpretaron como una indirecta hacia Balvin:

El reencuentro en México de Bad Bunny y J Balvin

La sorpresa se dio cuando J Balvin apareció inesperadamente durante la actuación de Bad Bunny y subió al escenario para interpretar juntos varios temas que marcaron su colaboración en el álbum Oasis (2019), como La Canción, Qué Pretendes, Si Tu Novio Te Deja Sola e I Like It.

El momento terminó con un abrazo entre ambos artistas y palabras de respeto mutuo ante la multitud presente.

Aunque los hechos exactos de su pelea nunca fueron detallados públicamente por los artistas, en su reencuentro en México ambos dejaron claro que habían tenido una conversación privada semanas antes para resolver sus diferencias.

Bad Bunny dijo que ya se había disculpado con Balvin por cualquier malentendido y que ambos estaban esperando el momento perfecto para hacerlo público. J Balvin, por su parte, expresó respeto y admiración hacia Bad Bunny, reconociendo que habían “madurado” y que “el pasado es pasado”.

Puedes leer: Bad Bunny sufre accidente en el escenario durante su concierto y preocupa a fanáticos

El gesto de unir fuerzas en el escenario no solo fue bien recibido por los fans, sino que también simbolizó un cierre a un capítulo de tensiones en el urbano. La reconciliación quedó sellada con música, un abrazo y palabras de reconocimiento entre dos de las figuras más importantes del género.

Mira también: J Balvin y Bad Bunny se reconcilian en pleno concierto con emotivo momento

