Actor de ‘La Reina del Flow 3’ responde a críticas por trabajar como Uber: “Me pagan bien”

El mundo del entretenimiento se vio sacudido recientemente tras la difusión de un video viral en el que se observa a Jay Torres, el actor puertorriqueño que dio vida a ‘Yoni Trejos’ en la serie La Reina del Flow 3, trabajando como conductor de una plataforma de transporte digital.

Sin embargo, lejos de mostrarse afectado o avergonzado, Jay Torres utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y poner fin a las especulaciones sobre su situación económica. “Quiero poner a un par de ustedes en su lugar porque tienen un mal concepto de lo que es esta industria”, afirmó el actor.

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Por otro lado, explicó que como artista independiente necesita múltiples fuentes de ingresos para financiar sus propios proyectos musicales, y al no contar con un sello discográfico, el puertorriqueño explicó que las inversiones en marketing, estrategias de campaña y videos musicales salen directamente de su bolsillo.



“De un tiempo para acá puedo decir que vivo de la música”, añadió, subrayando que trabajar en plataformas como Uber es una vía digna para seguir impulsando su carrera, añadiendo que también gracias a esto tiene una mejor fuente de ingresos y le pagan bien en Uber.

¿Qué más mencionó Jay Torres?

El exintegrante de un reconocido reality no es ajeno al trabajo duro. En su intervención, recordó que a lo largo de su proceso ha desempeñado diversos oficios que muchos podrían considerar ajenos a una estrella de televisión. Entre ellos, mencionó haber trabajado como mesero, bartender, archivando documentos e incluso en un ancianato.

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“Este es mi proceso y yo lo estoy disfrutando”, señaló el artista, quien asegura que desde 2018 ha trabajado intensamente para que las oportunidades actuales se materialicen.

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“Yo no me arrepiento de trabajar como Uber, archivar documentos, de trabajar en barras como mesero, como bartender o en un ancianato”, admitió el actor al referirse al tipo de gastos que deben asumir ciertas estrellas.

Por otro lado, comentó que prefiere evitar confrontaciones innecesarias dentro de estos formatos para proteger su trayectoria profesional. Actualmente, se encuentra enfocado en aprovechar las nuevas puertas que se le han abierto tras su salida del reality.

Con esta declaración, en las redes sociales mostraron su apoyó al artista, al punto que le realizaron varios comentarios como “Bien dicho. El que critica seguro está sentado en su casa sin mover un dedo para lograr su sueño”, y otros aplaudieron su idea de seguir buscando recursos por otros lados.