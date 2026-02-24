VIDEO: Actriz de ‘La Reina del Flow’ sorprendió con audición en 'A Otro Nivel'

La tercera temporada de 'La Reina del Flow' ha aterrizado con una fuerza imparable en las pantallas, trayendo consigo rostros que están dando mucho de qué hablar.

Entre las nuevas figuras que se han robado el corazón (y la atención) de los televidentes destaca una mujer vallecaucana con un carisma arrollador: Alisson Joan, quien interpreta a la ya icónica 'Sky'.

Sin embargo, lo que muchos fanáticos están descubriendo apenas ahora es que el talento de esta artista no es nuevo, pues años atrás ya había dejado su huella en los micrófonos de un famoso concurso de canto.



Un debut brillante frente a las cámaras Antes de ensuciarse las manos con grasa de motor en la ficción, Alisson Joan probó suerte en la industria del entretenimiento a través de los programas de realidad.

En el año 2017, cuando apenas tenía 22 años, la caleña se presentó en las audiciones de 'A Otro Nivel'.

Con una interpretación cargada de sentimiento de la canción ‘Algo más’ de La Quinta Estación, logró que los exigentes jurados de aquella edición, Silvestre Dangond, Fonseca y Kike Santander, presionaran el botón verde y le dieran el pase directo a la competencia.

Aunque su camino en ese reality culminó en la etapa de fusiones —donde compartió escenario con artistas conocidos como ‘El Gallito de Pelea’—, esa experiencia fue el trampolín definitivo para su carrera artística.

Recientemente, este video de su audición se ha vuelto viral en plataformas como TikTok, sorprendiendo a quienes no recordaban su faceta como cantante profesional antes de verla actuar.

¿Quién es realmente la mujer detrás de Sky?

Alisson Joan es una orgullosa representante de Cali, tiene 30 años y ha dedicado gran parte de su vida a cultivar su voz.

Físicamente, la actriz destaca por su estatura de 1.68 metros, sus ojos cafés y una presencia que ilumina cualquier set.

Su pasión por el arte parece ser un asunto familiar, ya que tiene una hermana llamada Jei Santander, quien también es cantante y participó en 'Yo Me Llamo'. Juntas, comparten su amor por la música a través de un canal de YouTube titulado 'Hermanati'.

Su formación no ha sido improvisada. Tras su paso por los concursos de canto, Alisson se enfocó en la actuación, logrando participar en producciones de gran renombre como 'Pedro el Escamoso', 'Arelys Henao' y 'Romina Poderosa'.

Sin embargo, su papel de Sky en la producción protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres es el que la ha puesto en el radar internacional.

En esta nueva entrega de la serie, que se estrenó oficialmente el 13 de enero de 2026, Alisson interpreta a una joven mecánica que es fanática número uno de Yeimy Montoya.

Según la propia actriz, Sky no viene a ejercer el rol de villana, sino que representa la perseverancia y el esfuerzo de alguien que trabaja duro para mantener a su familia mientras persigue el sueño de cantar.

Lo curioso de su trama es el revuelo que causa en la historia principal. Su personaje entra a escena para sacudir la vida de Charly Flow, justo en un momento de tensión donde muchos en la trama piensan que la "Reina" ha desaparecido.