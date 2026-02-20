Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Pusieron nerviosa a Cristina Hurtado al recordarle su pasado en A otro Nivel; se sonrojó

Pusieron nerviosa a Cristina Hurtado al recordarle su pasado en A otro Nivel; se sonrojó

Un comentario inesperado en pleno programa dejó a la presentadora nerviosa y sonrojada frente a todos, una situación que no pasó desapercibido para la audiencia ni para sus compañeros en el set.

Cristina Hurtado quedó sin palabras tras inesperado comentario en A Otro Nivel
Cristina Hurtado, presentadora y modelo
Foto: tomada de Instagram @crisshurtado
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

La presentadora Cristina Hurtado fue una de las grandes protagonistas de la más reciente edición de A otro nivel de Caracol Televisión, formato que continúa consolidándose como uno de los más vistos de la televisión colombiana.

En esta ocasión, lo que comenzó como una audición cargada de expectativa terminó convirtiéndose en una escena inesperada que desató risas y ternura en el estudio.

Puedes leer: Verdad tras propuesta de matrimonio de Leo Morán a Alana en ‘A Otro Nivel’, ¿cuánto llevan?

Un comentario que apeló a la memoria colectiva de los televidentes tomó por sorpresa a la presentadora, quien reaccionó nerviosa y sonrojada ante todos, generando conversación en el set.

Un participante de A Otro Nivel hizo poner roja a Cristina Hurtado por un comentario

Todo pasó en la fase de audiciones, conocida en el formato como el ascensor, donde los participantes ingresan para mostrar su voz ante los jurados y el público.

Uno de los aspirantes, identificado como Juan David, llegó al set con ganas de cantar 'Te amo y te amo', una canción muy popular en Colombia de la autoria de Felipe Peláez.

Después de interpretar la pieza con entusiasmo y recibir el apoyo de dos de los jurados para avanzar a la siguiente ronda, decidió aprovechar el momento para decir algo especial.

Mientras se presentaba frente a las cámaras, Juan David se dirigió con una sonrisa a la presentadora principal del espacio, Cristina Hurtado y le confesó algo que tocó una parte muy particular de su historia.

Le recordó un detalle de su juventud: en su época de colegio él había sido fanático de ella durante los 2000 cuando era modelo de los famosos cuadernos escolares Scribe.

Puedes leer: Quiénes son los jurados y la nueva presentadora de A Otro Nivel 2026

Aquellos cuadernos en los que ella posó años atrás quedaron en la memoria de muchos y Juan David no perdió la oportunidad de sacar ese recuerdo ante todos y decir que los llegó a tener.

La reacción de Cristina fue una mezcla de sorpresa, diversión y cierta timidez. La presentadora, conocida por su carisma y cercanía con el público, no logró ocultar un gesto de sonrojo al recordar ese pasado y escuchar el comentario tan sincero del concursante.

Entre risas, ella respondió con gracia, destacando que ese tiempo no había sido “tanto” y aceptando el cumplido con simpatía.”Divino, divino, ¿pero no hace tantos años, cierto?”. Dijo la presentadora.

Mira también: Lo que no sabías de la nueva temporada de A otro nivel

