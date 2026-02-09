El secreto de la juventud de Cristina Hurtado sale a la luz; más fácil de lo que crees

Cristina Hurtado, presentadora de televisión colombiana, volvió a llamar la atención no por un proyecto profesional, sino por lo que ella misma compartió sobre sus hábitos para mantener una apariencia saludable y juvenil.

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Hurtado muestra en diversas ocasiones su interés por un estilo de vida que combine bienestar general con cuidado físico.

En una entrevista con ‘La Red’, la presentadora explicó algunos de los hábitos que, en su opinión, han sido clave para conservar una piel hidratada, un cuerpo tonificado y una apariencia fresca incluso después de ser madre de tres hijos.



En ese espacio de conversación, Cristina Hurtado destacó dos aspectos fundamentales: el ejercicio regular y un descanso adecuado. Según confesó, procura dormir entre siete y ocho horas por noche para recuperarse bien y permitir que su cuerpo funcione óptimamente.

El sueño es, en su enfoque, una pieza clave para mantener energía y bienestar general en su día a día.



Los menjurjes de Cristina Hurtado para mantenerse joven y tonificada

Además, la presentadora colombiana contó que incorpora “remedios naturales” como parte de su rutina de cuidado físico.

Uno de los que mencionó con detalle fue lo que describe como un caldo de colágeno, preparado con ingredientes como huesos de res y patas de gallina, cocido a fuego muy lento por un largo periodo.

Según ella, este caldo se vuelve gelatinoso, y ella toma aproximadamente dos cucharadas con unas gotas de limón todas las mañanas como parte de su régimen. “Me tomo esto todas las mañanas”, afirmó en la entrevista.

“Hay épocas que me hago este famoso caldo de colágeno, que es con huesos de res y patas de gallina, y lo dejo hervir por 10 horas a fuego muy lento y luego lo cuelo y lo que pasa es que este caldo se vuelve como una gelatina". Afirmó Cristina.

Además de ese caldo, Hurtado señaló que también consume mezclas naturales que considera beneficiosas para su organismo, como un jugo preparado con cristal de sábila, papaya y agua.

Ella explicó que este tipo de bebidas ayudan a mantener su cuerpo hidratado y con una sensación de bienestar interno que se refleja externamente en su piel y figura.

Aunque no es un método científicamente comprobado por sí solo lo que hace que alguien luzca joven y tonificado, los hábitos que describe como el cuidado de la alimentación, la actividad física y el descanso coinciden con factores conocidos que apoyan la salud general.

