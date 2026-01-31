Carolina cruz sorprende al revelar fotos de su embarazo; ¡Linda faceta!

Carolina Cruz ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes y queridas de la farándula colombiana. En una reciente interacción con su comunidad digital, la modelo y empresaria decidió abrir su álbum personal para revivir uno de los momentos más transformadores de su vida: su etapa de gestación.

Las imágenes, que datan del año 2016, muestran a una Carolina radiante, posando en traje de baño y presumiendo con orgullo su "barriguita" de embarazo.

Acompañando este carrete de fotografías, Cruz expresó que aquel 2016 fue un año "hermoso", aprovechando además para manifestar su entusiasmo por un evento próximo el 13 de febrero en Bogotá, donde espera reencontrarse con Alejandro Sanz para cantar sus temas favoritos.



Esta faceta nostálgica no solo despertó la admiración de sus fanáticos, quienes elogiaron su belleza atemporal, sino que también sirvió como preámbulo para mostrar la sólida madurez con la que maneja su presente familiar.

Carolina cruz sorprende al revelar fotos de su embarazo en 2026 Foto: Redes de Carolina Cruz

Más allá de los recuerdos de su dulce espera, la vallecaucana ha acaparado los titulares por la impecable relación que mantiene con el actor Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

A pesar de haber anunciado su separación hace aproximadamente tres años, la expareja dio una lección de madurez durante la primera comunión de Matías, quien cumplió 8 años en abril pasado.

La celebración fue el resultado de un pedido muy especial del pequeño, quien solicitó una reunión sencilla rodeado de su familia.

Según relató la propia Carolina en sus redes sociales, Matías deseaba un asado preparado por su padre, una torta con motivos religiosos y un interior de arcoíris, además de una decoración llena de flores y velas de la Virgen como recordatorio.

“Somos y seremos siempre FAMILIA”, sentenció la presentadora, subrayando que el bienestar de sus hijos es la prioridad absoluta que guía sus decisiones como adultos.

Esta armonía familiar quedó sellada con un tierno mensaje de Palomeque en redes sociales: “Te amamos muñeco hermoso”, respondiendo a la publicación de Carolina donde se les ve juntos y sonrientes.

La presentadora también aprovechó el momento para reflexionar sobre la importancia de permitir que los niños crezcan en un entorno de paz, alejados de cualquier diferencia que los adultos puedan haber tenido en el pasado.

Carolina Cruz, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Jamil Farah, ha sido enfática en que tanto ella como Lincoln tienen derecho a rehacer sus vidas mientras continúan formándose como el "mejor equipo" para sus hijos.

Mientras ella disfruta de sus espacios de descanso y merecimiento, los pequeños comparten tiempo de calidad con su padre y primos, una dinámica que le brinda a la presentadora una profunda tranquilidad cuando debe ausentarse por motivos de trabajo o viajes.