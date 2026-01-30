Publicidad

Karol Samantha lanza duro mensaje tras un año de Epa Colombia en la cárcel

Karol Samantha lanza duro mensaje tras un año de Epa Colombia en la cárcel

La pareja de la influenciadora recordó el día de la captura y compartió un mensaje cargado de dolor y reflexión al cumplirse un año desde que comenzó la condena.

Karol Samantha da un mensaje después de un año de cárcel de Epa Colombia
Epa Colombia y karol Samantha
Foto: Instagram de Karol Samantha
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Al cumplirse un año desde la captura y comienzo de la pena en prisión de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

Su pareja sentimental, Karol Samantha, publicó un mensaje cargado de emoción y reflexión en sus redes sociales en el que rememoró ese momento y expresó el impacto que tiene la ausencia de Barrera en la vida familiar.

Puedes leer: Epa Colombia logra "perdón" de TransMilenio pero con dos condiciones, ¿quedaría libre?

Epa Colombia fue capturada el 27 de enero de 2025 por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Policía en su salón de belleza en Bogotá.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena por varios delitos que incluyeron daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas en hechos ocurridos en 2019.

La pena impuesta fue superior a cinco años de prisión efectiva, sin opción de detención domiciliaria.

¿Cuál es el mensaje de la novia de la Epa Colombia tras 1 año de cárcel?

En las imágenes compartidas por Karol Samantha se observa un video de la detención, captado por las cámaras de seguridad del local, que muestra a Epa Colombia siendo escoltada por las autoridades, mientras Karol corre detrás con su hija en brazos.

Este material fue publicado precisamente en la fecha que marca un año desde ese momento que cambió la vida familiar de ambas.

Publicidad

Junto con el video, Karol escribió un mensaje que refleja tanto el dolor de la ausencia como la carga emocional que ha significado este año: “No creí que fuera a pasar el año y tú aun estés en ese lugar privada de tu libertad.

"Hoy hace un año nos condenaron a ambas, solo que a ti te encerraron y a mí me dejaron viviendo tu ausencia junto con nuestra princesa”.

Publicidad

En ese mismo texto, Samantha puso en palabras lo difícil que es vivir sin su pareja y madre de su hija, destacando que la pena no solo afecta a Epa Colombia, sino también a quienes comparten su vida a diario.

Mensaje de karol Samantha a Epa Colombia por 1 año de cárcel
Epa Colombia cumple 1 año de cárcel
Foto: captura de pantalla Instagram de Karol Samantha

Puedes leer: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

Karol Samantha ha sido una presencia constante en las redes desde que Epa Colombia fue recluida, informando sobre acontecimientos relacionados con su situación, aclarando versiones públicas sobre su bienestar y mostrando apoyo incondicional junto a su hija.

El caso de Epa Colombia sigue generando debate en redes sociales, con opiniones encontradas sobre la condena y la forma en que se ha manejado judicialmente, pero también con expresiones de solidaridad hacia quien cumple su pena y hacia su familia.

Mira también: ¿Epa Colombia podría salir de la cárcel? Juez define en el proceso de la influencer

Publicidad

