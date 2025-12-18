Diana Celis habla ante rumores de reconciliación con Epa Colombia, ¿pulla a Karol Samanta?

Diana Celis, jugadora de fútbol y exnovia de la creadora de contenido Epa Colombia, volvió a generar reacciones en redes sociales al hablar sobre la posibilidad de un regreso con la empresaria y al enviar un comentario contundente hacia Karol Samantha, actual pareja de la influencer.

La vida sentimental de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, es un tema de interés público, especialmente por la relación que mantuvo durante años con Diana Celis antes de terminar y seguir caminos separados.

Puedes leer:Novia de Epa Colombia anuncia decisión que tomó tras casi un año de la condena



¿Diana Celis volvió con la Epa Colombia?

En medio de los comentarios y preguntas que suele recibir en sus redes, Diana fue abordada directamente por uno de sus seguidores con la pregunta: “¿Volviste con Epa Colombia?”.



Su respuesta fue clara y sin rodeos: “Parce no, es que ni siquiera la dejan ser mi amiga. La Karol le tiene prohibido jajaja. Mentiritis”.



Diana no se detuvo allí. Aprovechó el momento para enviar una pulla hacia Karol Samantha, con quien Epa Colombia comparte actualmente su vida y es madre de su hija, Daphne Samara.

Al hablar de la situación entre las partes, Diana aseguró que La Epa no tendría la capacidad de hablarle directamente ni de sostenerle la mirada, debido a lo que ella considera “mentiras y calumnias” vertidas en el pasado.

“Yo creo que ella no tendría cara para hablarme. Con todas esas mentiras y esas calumnias que dijo, me daría hasta vergüenza”, afirmó.

Publicidad

Estas declaraciones de Diana Celis desataron una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos usuarios recordaron la relación que existió entre Celis y Barrera, que incluyó altibajos y polémicas tras la ruptura.

Otros señalaron que comentarios de este tipo tienden a reavivar los viejos conflictos entre ambas públicas, especialmente cuando hay temas de relaciones pasadas y nuevos vínculos sentimentales de por medio.

Publicidad

Aunque Diana negó cualquier posibilidad de reconciliación amorosa, sus palabras encendieron el debate sobre la dinámica entre ella, Epa Colombia y Karol Samantha, así como sobre la manera en que las ambas manejan sus relaciones privadas en espacios como las redes sociales.

Hasta el momento, ni Epa Colombia ni Karol Samantha han dado una respuesta pública directa a las palabras de Diana Celis.

Puedes leer: Yina Calderón muestra cómo canta y la comparan con El Agropecuario y Tigresa del Oriente

La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de la empresaria mantiene abiertas las especulaciones entre seguidores.

Mira también: ¿Epa Colombia sale de la cárcel? La influencer llegó a un acuerdo con TransMilenio