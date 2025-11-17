Novia de Epa Colombia anuncia decisión que tomó tras casi un año de la condena

El panorama legal de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, continúa siendo un foco de intensa atención pública, especialmente entre sus seguidores, a pocos meses de que se cumpla un año desde su encarcelamiento.

Puedes leer: Epa Colombia logra "perdón" de TransMilenio pero con dos condiciones, ¿quedaría libre?

La creadora de contenido digital y empresaria de keratinas fue hallada culpable y condenada a cinco años y tres meses de prisión por haber cometido los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno y perturbación del transporte público.



Recientemente, la incertidumbre que rodea el futuro de Barrera Rojas motivó a su círculo más íntimo a pronunciarse.



Karol Samantha, su pareja, decidió romper el silencio después de varios meses de discreción, utilizando la cuenta oficial de Instagram de la empresa para interactuar con los seguidores y abordar, aunque con cautela, la situación actual.

Karol Samantha agradeció efusivamente la constante solidaridad, el cariño y los mensajes de apoyo dirigidos a Daneidy. Sin embargo, explicó que, tras casi 11 meses de detención, la estrategia familiar y personal ha sido la máxima prudencia con respecto a los detalles del avance del proceso judicial, buscando no entorpecer las diligencias legales que aún se encuentran en curso.

La pareja de la empresaria detalló que, a falta de información oficial o avances judiciales concretos, la familia se ha aferrado firmemente a la fe y la oración diaria, manteniendo la esperanza de que Daneidy recupere pronto su libertad.

Publicidad

Karol Samantha cerró su intervención con una frase que resume la postura de su círculo cercano: “Esperando el milagro de Dios porque la justicia divina es la más perfecta que existe”.

La libertad no solo significaría el reencuentro con su familia, sino también con su hija, Daphne Samara, lejos de los barrotes de la prisión.

Publicidad

Es importante recordar que el cumplimiento de la condena para Daneidy Barrera Rojas comenzó a ejecutarse tras su captura por el CTI el 27 de enero de 2025, un hecho que se remonta a las acciones que cometió en contra del sistema de transporte público de Bogotá, TransMilenio, en el marco del Paro Nacional de 2019.

Puedes leer: Pareja de Epa Colombia compartió un enigmático mensaje, ¿buenas noticias?

Inicialmente, Epa Colombia fue recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde permaneció durante los primeros meses. No obstante, poco tiempo después fue objeto de un traslado a la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Las autoridades pertinentes aclararon en su momento que esta decisión no constituyó un trato preferencial o un privilegio, sino que fue tomada "con el objetivo de garantizar su seguridad" en comparación con otras reclusas.

El componente más severo de su sentencia, el delito de instigación a delinquir con fines terroristas, fue precisamente el que llevó a que se le dictara una medida intramural y se le negara la posibilidad de obtener el beneficio de casa por cárcel, lo que ha mantenido a la empresaria en el centro de reclusión policial por casi once meses.