La inesperada confesión de Yina Calderón sobre Epa Colombia: “Está muy enferma”

En las últimas horas surgió la nueva noticia sobre Daneidy Barrera Rojas o más conocida como Epa Colombia, sobre su estado de salud tras a Cárcel de Mujeres El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros, información que fue entregada por su amiga íntima e influencer Yina Calderón.

Yina Calderón, quien se encuentra en México a raíz de unos negocios hizo una fuerte confesión por medio de un vídeo en redes sociales, donde afirmó que la salud de su amiga no es la mejor y pidió ayuda a las autoridades.

“La gente no sabe, pero ayer pude hablar con la esposa de ella, porque yo con Epa no tengo comunicación, y me cuenta que está muy enferma”, reveló Yina Calderón en una entrevista para un medio local, generando preocupación a los seguidores de la empresaria de queratinas.

Sumado a esto, explicó que Epa Colombia fue mal influenciada por eso cometió el delito en Bogotá. Luego Yina Calderón explicó que el estado de salud de su amiga es grave, al punto que mencionó que en cualquier momento podría fallecer en la cárcel e invitó a sus seguidores a comunicarse con el Presidente.

“Chicos, necesito que me ayuden a pedirle al presidente Gustavo Petro que nos ayude a conseguir la casa por cárcel porque ella se está muriendo en la cárcel”, destacó la influenciadora y resaltó que la salud mental de su amiga se encuentra deteriorada por lo que solo ha querido ver a su hija y prometida.

¿Cómo se encuentra la celda de Epa Colombia?

Epa Colombia volvió a estar en el ojo del huracán, debido a que la Policía Nacional incautó varios dispositivos móviles en medio de un operativo realizado en la Escuela de Carabineros de Bogotá, días después que fue trasladada. Hecho que generó mucha controversia por parte de las personas.

Durante la inspección, hallaron tres celulares escondidos en baños y habitaciones; uno de ellos sería de Epa Colombia, según Noticias Caracol, pese a que estos se encuentran prohibidos a las personas que se encuentran privadas de la libertad.

Sumado a esto, se conoció que Epa Colombia no se encontraba en una celda tradicional, sino que esta se asemejaba a una habitación común, equipada con cama, televisor, sillones, cajones y hasta repisas con fotografías familiares, además de tener buena iluminación, cuadros decorativos e incluso alimentos en una repisa, generando controversia por el tipo de seguridad que tiene la influencer y empresaria.

