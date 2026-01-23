“Me gusta así, en secreto”: Natalia París habla de su nueva etapa tras el celibato

La modelo, DJ y empresaria Natalia París, conocida en Colombia por su trayectoria en el modelaje y la música electrónica, habló recientemente sobre un cambio en su vida amorosa y la forma en que encara su relación actual.

En la entrevista, París contó que mantuvo un periodo de dos años de celibato y que después de ese tiempo abrió un nuevo capítulo en su vida sentimental. Durante la conversación, explicó que este nuevo vínculo le generó emociones renovadas tras ese tiempo sin pareja.

Al ser consultada sobre si había terminado ese periodo de abstinencia, la modelo respondió afirmativamente y manifestó que se siente “muy feliz y tranquila” con la etapa emocional que vive en la actualidad.



Natalia París y su nueva relación amorosa

Sobre su pareja actual, Natalia París indicó que su decisión es mantener la relación en reserva y fuera del alcance mediático o público. En sus declaraciones, dijo que prefiere guardar en secreto la identidad de este hombre y que busca preservar su vida privada, sin que forme parte del mundo de entretenimiento o de las redes sociales.

“No, ya, esa vida de la farándula la viví hace mucho tiempo con un novio actor. Y ahorita, no, me gusta así en secreto y que no tenga nada que ver con el medio. Ojalá no tuviera redes sociales" , expresó la DJ al ser consultada sobre la visibilidad de su relación.

La modelo explicó que, tras experiencias previas en las que su vida sentimental estuvo en el foco de los medios, ahora prefiere que esta etapa sea discreta. En ese contexto, afirmó que esta nueva relación es aparte del medio artístico, mencionando que le resulta preferible alguien que no esté expuesto públicamente ni esté ligado a las redes sociales.

Natalia también describió cómo vive este momento tras el celibato y la forma en que la relación despertó sentimientos renovados. Al relatar su experiencia, dijo que la conexión con su nueva pareja es significativa y la ha hecho sentir nuevamente viva en términos afectivos luego de un periodo emocionalmente distante.

Natalia París es demisexual

Adiconal a esto, se debe recordar que hace algunos meses volvió a estar en el foco de atención tras una entrevista con Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, donde habló sin tapujos sobre su vida amorosa. Allí hizo una confesión que llamó especialmente la atención del público: explicó que se considera demisexual.

“Mi manera de ser es demisexual. No me interesa el sexo ni las personas en general y es muy raro que alguien me atraiga, pero cuando me enamoro… mejor dicho, hasta Esperanza Gómez se queda corta”, expresó.

