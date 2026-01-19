Ingrid Karina, exmodelo, reaparece y sorprende con su transformación; está irreconocible

La modelo Ingrid Karina, quien se hizo conocida por su historia de vida y recuperación tras pasar años en situación de calle, reapareció públicamente después de cinco meses al publicar una fotografía en sus redes sociales que sorprendió a muchos seguidores por su apariencia saludable y el ánimo que transmite.

Karina, que había estado documentando su proceso de rehabilitación, compartió una imagen en la que aparece sonriente, vestida con un traje oscuro y una camisa blanca, contrastando con fotografías anteriores que mostraban su situación en las calles.

Puedes ver: ¿Por dar papaya? Supuesto vidente roba celular a mujer para cumplir su propia predicción



En la publicación, muchos internautas compararon su estado actual con fotografías del pasado, lo que generó una ola de mensajes de apoyo y admiración.



En los comentarios, seguidores y admiradores mencionaron: “Usted es una berraca y tiene mi admiración. Mantenerse firme no es fácil”, dijo uno de ellos. “Eres inspiración para otras hermanas”, escribió otro usuario, subrayando la importancia de visibilizar procesos de recuperación reales.

¿Cómo va el proceso de recuperación de Ingrid Karina?

Aunque en esta publicación se ve animada y con buena presencia, la trayectoria de Ingrid Karina, está marcada por retos significativos, según los videos que muestran la situación en la que se encontraba en las calles.

La exmodelo compartió no solo sus avances, sino también momentos difíciles durante su rehabilitación, incluida la necesidad de volver a un centro de salud en algún punto de este proceso.

Lee también: Video habría anticipado día del fallecimiento de Yeison Jiménez; en concierto

Publicidad

Los seguidores intervinieron de forma constante para impulsarla, dándole motivación a no rendirse y continuar trabajando en su bienestar.

Antes de desaparecer de las redes sociales por este período, su última publicación fue el 12 de agosto de 2025, donde aparecía haciendo compras con la intención de ir al gimnasio antes de internarse para continuar su recuperación.

Publicidad

En esa entonces ya había mostrado indicios de cambio, aunque aún debía afrontar etapas complejas.

La historia de Ingrid Karina trascendió más allá de las redes, pues muchas personas recordaron el momento en que fue encontrada en condición de calle y documentaron los primeros pasos de su recuperación.

Su vida antes de esa etapa estuvo vinculada al mundo del modelaje, y distintos medios destacaron que fue parte de agencias reconocidas en años anteriores, lo que hace más visual el contraste con la situación que vivió después.

Incluso, muchas personas señalaron que su honestidad al compartir sus recaídas y avances sirve de inspiración para quienes enfrentan retos similares.

En la reciente publicación, además de mostrar cómo luce hoy, Karina también ha reencontrado la cercanía con su comunidad digital.

Usuarios expresaron su felicidad al verla con una apariencia más fuerte y mejorada, destacando su valentía y determinación para continuar en el camino de la recuperación día a día.

Publicidad

Mira también: Yeison Jiménez: el emotivo recuerdo de Alan Ramírez sobre su última charla