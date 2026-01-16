¿Por dar papaya? Supuesto vidente roba celular a mujer para cumplir su propia predicción

En la ciudad turística de Pattaya, en Tailandia, un hombre identificado como supuesto vidente fue detenido por las autoridades luego de que una mujer lo acusara del robo de su celular.

La víctima, identificada en los informes como Pim, de 19 años, relató que el hombre, identificado por medios locales como Udomsap Mueangkaew, se acercó a ella en las afueras del templo Wat Chaimongkol, donde ofrecía servicios de adivinación a transeúntes.

Supuesto vidente roba mujer

Según el relato de la mujer, decidió contratar sus servicios porque se encontró mal y quería conocer su situación. Durante la sesión, el supuesto vidente le leyó las cartas y le indicó que tendría mala suerte, además de asegurarle que perdería algo valioso pronto.



Pim aseguró que el hombre la invitó a pagar más dinero para evitar esa mala suerte, pero ella se negó y se retiró del lugar. Minutos después, al percatarse de que no encontraba su celular, regresó para confrontarlo.



Al enfrentar al hombre, él le dijo que la pérdida de su teléfono era una prueba de sus capacidades y una confirmación de su predicción, de acuerdo con la versión de la víctima. En ese momento, testigos intervinieron y la mujer decidió pedir ayuda a las autoridades.

Durante la revisión de las pertenencias del sospechoso, la policía encontró el celular escondido dentro de una caja para mascarillas en el bolso del hombre. Ante esa situación, el hombre fue detenido por las autoridades.

La Policía también informó que, según medios locales, el sospechoso admitió el hecho, aunque intentó persuadir a la mujer para que no presentara cargos, argumentando que era la primera vez que cometía ese tipo de robo y que estaba pasando por dificultades económicas. La mujer, sin embargo, decidió continuar con la denuncia y tomar acciones legales.

Las autoridades indicaron que el caso quedó en manos del sistema judicial local y que el procedimiento siguió el curso establecido para este tipo de denuncias. La mujer entregó su testimonio y permitió la verificación de los hechos por parte de los agentes que atendieron la situación en el lugar.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hombre fue trasladado a una estación policial para continuar con el proceso correspondiente, mientras se recopilaban pruebas y se revisaban sus pertenencias. El celular fue recuperado y devuelto a su dueña.

