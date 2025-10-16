Hombre fingió ser Dios para estafar a una ancianita y le robó mil millones de pesos

La historia de un hombre originario de España, que se hizo pasar por Dios durante casi cinco años para estafar a una anciana y robarle 290.000 euros, aproximadamente mil millones de pesos, causó gran indignación en las redes sociales cuando se dio a conocer.

Medios locales indicaron que la mujer mayor sufrió la pérdida de su esposo, cuando comenzó a recibir llamadas de un vecino que se hacía pasar por Dios y la Virgen. Dicho sujeto le pidió depositar su dinero en un cajón llamado el ‘banco del cielo’, el cual se encontraba a las afueras de una tienda.

Puedes leer: Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio



Cada vez el sujeto le iba exigiendo más dinero a la anciana, prometiendo que obtendría mayores intereses que lo que estaba entregando. Sumado a esto, le aseguró que al hacer estos pagos podría asegurar una casa en el cielo, junto a la de su difunto esposo y madre.

Gracias a dicho argumento, la anciana entregó todos sus ahorros durante un período de cinco años para cumplir con las demandas del falso mesías, incluso llegó a pedir préstamos para ir pagando las deudas que le pedía el hombre que fingió ser Dios.



¿Cómo cayó el hombre que fingió ser Dios?

Tras verse abrumada con los pagos del hombre que fingió ser Dios, la adulta mayor optó por comentarle a sus familiares la situación que se encontraba atravesando. Una vez sucedió esto tomó la decisión de poner una denuncia contra esta persona, con la esperanza de conseguir todo el dinero.

Puedes leer: Video de la Doctora Polo bailando causa sorpresa: "Se mueve más un proceso en la fiscalía"

Publicidad

Los investigadores no han logrado recuperar el dinero entregado por la mujer, ya que el estafador cerró su tienda poco después de que se presentara la denuncia en su contra y su víctima dejara de realizar los pagos. Este caso llegó al tribunal de la Audiencia Provincial de León. Durante el juicio, la Fiscalía solicitó una condena de ocho años de prisión para el acusado.

Publicidad

Informando que el estafador se aprovechó de la mujer de 81 años en su condición, de igual forma, las autoridades presentaron una grabación en la que mostraba que el hombre utilizó varias voces para comunicarse con la anciana, al punto que llegó a amenazarla con herir a sus hijos si revelaba algo. Pese a esto, el acusado niega todas las acusaciones en su contra.

Hombre se hace pasar por Dios y estafa con 300 mil euros a una mujer; le prometió una casa en el cielo. pic.twitter.com/QqVGIm1Yrd — Augusto Gómez Rivas (@Augustogr1963) July 6, 2023

Situación por la cual se espera que las autoridades locales tomen una decisión contra el hombre que fingió ser Dios y se pueda restablecer el dinero a la anciana.