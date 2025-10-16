Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
HASSAM HOSPITALIZADO
SUBSIDIO AMAS DE CASA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Hombre fingió ser Dios para estafar a una ancianita y le robó mil millones de pesos

Hombre fingió ser Dios para estafar a una ancianita y le robó mil millones de pesos

Durante más de cinco años, un hombre recibió los ahorros de una persona mayor, quien fue convencida de que él era el mesías.

Hombre fingió ser Dios para estafar a una ancianita y le robó mil millones de pesos
Hombre fingió ser Dios para estafar a una ancianita
Foto: Pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de oct, 2025