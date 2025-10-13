Hombre sale en ropa interior de un burdel para atrapar a un delincuente; hay video

En las últimas horas se viralizó un video de la ciudad de Montería, donde un hombre estaba en un burdel y se unió a perseguir a un supuesto delincuente, con la particularidad de que estaba únicamente en ropa interior. Pese a esta situación, el sujeto decidió apoyar la arremetida contra el individuo.

Dicha situación generó miles de comentarios en redes sociales, en especial por la particularidad que hubo con este hecho. Tanto es así que en el video se puede ver como muchas personas que se encontraban en el lugar detuvieron su caminar, con el fin de ver la captura del presunto ladrón, sino para grabar la jocosa situación.

Finalmente, la persecución terminó con la neutralización del sujeto señalado de cometer el robo. Pero, lo más curioso fue la atenta y numerosa mirada de los curiosos que evidenciaron la situación, tanto es así que comenzaron a circular videos, sobre esta situación del delincuente, quien fue retenido hasta la llegada de los servicios de emergencia, solicitados para brindar atención médica.

¿Qué escribieron en redes sociales sobre esta situación?

Una vez se compartió este video en redes sociales, todas las miradas también se postraron además del hombre que salió en ropa interior, también aprovecharon los cibernautas para comentar la situación con diferentes comentarios jocosos, sarcásticos, además relacionados a las partes íntimas de la persona.

Situación que causó múltiples reacciones en redes sociales: “A mí me intriga dónde tenía la pistola guardada si andaba en bóxer”, “no le dio tiempo de colocarse el traje de superhéroe”, “el superhéroe que olvidó el traje”, “la capa no hace al superhéroe” y “salió doblemente armado”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el ‘post’ de X.

Pese a este hecho, las autoridades siempre recomiendan en estos casos contactar a los servicios de emergencia (como el 123) o activar un botón de pánico silencioso si se cuenta con un sistema de alarma. Si la confrontación es inevitable, cumplir con las peticiones del asaltante y no oponer resistencia es la estrategia más efectiva para que el incidente concluya lo antes posible, además de no tomar justicia a mano propia, con el fin de evitar la menor cantidad de heridos.

