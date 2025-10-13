Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Hombre sale en ropa interior de un burdel para atrapar a un delincuente; hay video

La insólita situación quedó registrada en un video en el que un hombre sale del burdel en ropa interior para enfrentar a un delincuente.

Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de oct, 2025