Prendió el celular de su abuelito muerto y se llevó una sorpresa: "Me rompió el corazón"

Una joven decidió encender el celular que perteneció a su abuelo, quien falleció en 2023, y lo que encontró dentro sorprendió no solo a su familia, sino también a miles de personas en redes sociales. Tras dos años sin tocar el dispositivo, lo conectó a cargar, ingresó la contraseña y se topó con recuerdos que no esperaba volver a ver. Su reacción quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en TikTok.

La protagonista del video es la usuaria @ninitisa, quien compartió en su cuenta el momento exacto en que revisa los archivos del teléfono. Al entrar a la galería, se encontró con fotos y videos inéditos del abuelo, capturas de momentos cotidianos, y escenas familiares que reflejaban la vida y las costumbres del hombre antes de su fallecimiento. En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de visualizaciones y comentarios llenos de nostalgia.

Entre los hallazgos, la joven encontró selfies del abuelo, fotos de reuniones con amigos, retratos de su esposa, imágenes de la perra familiar y varios recuerdos junto a ella cuando aún era niña. Cada archivo parecía contar una pequeña historia del pasado, y la reacción de la nieta se notaba entre la emoción y la sorpresa.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando encontró un video grabado por el abuelo durante una reunión familiar, en el que aparecían todos sonriendo y compartiendo. Al subir ese fragmento a TikTok, la joven escribió en la descripción: “No estaba emocionalmente lista para esto”. Esa frase bastó para conectar con miles de personas que se sintieron identificadas con su experiencia.

La publicación superó las 728 mil reproducciones y recibió más de 139 mil “Me gusta”, además de cientos de mensajes de usuarios que compartieron anécdotas similares o simplemente expresaron su empatía.

Un video viral que hizo llorar a varios

El video se convirtió en uno de los más comentados de la semana, no solo por el contenido emocional, sino también por la curiosidad que despertó en otros usuarios sobre lo que podría haber en los dispositivos de sus familiares fallecidos.

Según explicó la creadora del video, los archivos encontrados en el celular incluían fotos de lugares que el abuelo solía visitar, capturas de conversaciones y hasta una lista de contactos que guardó sin modificar durante años. Cada detalle, aunque simple, se convirtió en una ventana al pasado que su familia no esperaba volver a abrir.