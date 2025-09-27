Imágenes virales: Mujer arriesga su vida al cruzar con una cuerda de un edificio a otro

Una inusual maniobra captó la atención de las redes sociales. El suceso tuvo lugar durante la tarde del 26 de septiembre de 2025, donde se vio a una mujer atravesando una cuerda floja suspendida a gran altura sobre la intersección de la carrera Décima con la avenida Jiménez, uno de los puntos más altos de Bogotá.

Las imágenes, difundidas a través de la red social X, fueron compartidas por la usuaria @solamentecat, lograron evidenciar con claridad la destreza de la mujer mientras recorría la cuerda. Aunque no se registró un video del momento, la publicación confirmó que la protagonista del acto "sí logró llegar al otro lado de la cuerda".

Pese a la impresión inicial de peligro, las fotografías revelaron un detalle crucial, donde se observó a la mujer con todo el equipo necesario. Las imágenes compartidas permiten apreciar que la protagonista del acto vestía equipo de seguridad, incluyendo un casco y lo que parecía ser un arnés.

Hay una muchacha cruzando la 10 sobre la Jimenez... En la cuerda floja 😨 pic.twitter.com/ambIfLx403 — YellowCat (@solamentecat) September 26, 2025

El inusual acto en la carrera Décima con Jiménez desató todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios celebraron la valentía y el performance de la mujer, pero otros aprovecharon la escena para ironizar sobre la situación de inseguridad en ese sector de la capital colombiana.

Los comentarios más destacados fueron los referidos a la compleja situación de transitar por dicha zona del centro de Bogotá: “La única forma de pasar la Jiménez sin que lo roben a uno”, “Los colados están ensayando para el metro”, e incluso, hubo quienes consideraron que la acróbata estaba más segura en el aire: “Creo que está más segura ahí que a nivel del piso del Jiménez con Décima...”. Siendo este último con relación al tema de seguridad en esta área.

Pese a esto, todavía no se ha verificado si se trata de una imagen real o si esta tiene alguna alteración de inteligencia artificial.



El último precedente de esta situación en Bogotá

En Bogotá se presentó un evento similar en 2023. En aquella ocasión, un hombre acaparó las miradas al caminar también por una cuerda floja instalada entre dos edificios en el centro. Sin embargo, la conmoción inicial que generó la escena se terminó cuando se confirmó que el protagonista era un acróbata profesional experimentado, vinculado al mundo circense.

Dicha presentación formaba parte de la Fiesta Circense de 2023. Este evento fue organizado por la Secretaría de Cultura y buscaba visibilizar el talento de artistas callejeros y circenses bajo el lema “El Circo Vive”. Situación que bajo el impacto de este episodio en dicho año.

En ambos casos, la presencia de equipos de seguridad como cascos y arneses subraya la importancia de reducir los riesgos para quienes ejecutan este tipo de maniobras en espacios públicos.