Video: encuentran a parejita de enamorados haciendo actos indebidos en pleno cementerio

Las redes sociales no paran de hablar del curioso video de una pareja que fue sorprendida haciendo actos indebidos en un cementerio. Aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió, las imágenes rápidamente se hicieron virales y han causado una mezcla de risas, críticas y comentarios llenos de humor.

El clip, que dura apenas unos segundos, muestra a dos jóvenes en una zona oscura del camposanto, aparentemente creyendo que nadie los vería. Sin embargo, alguien los grabó con su celular y compartió el momento en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, donde se volvió tendencia en cuestión de horas.

“Haciendo el amor eterno”, escribió un usuario junto al video, desatando toda clase de bromas. Otros internautas no se quedaron atrás y lanzaron frases como “ni los muertos descansan tranquilos” o “ya valió eso de polvo eres y en polvo te convertirás”.



EL VIDEO ENCENDIÓ LAS REDES EN PLENO CEMENTERIO

El breve metraje muestra cómo la pareja intenta mantener un momento privado en medio del cementerio. Pero lo que no imaginaron es que serían grabados y expuestos públicamente.

Los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios se lo tomaron con humor, mientras otros calificaron el hecho como una falta de respeto hacia el lugar. Aun así, la mayoría coincidió en que la situación resultó tan absurda que no podía pasar desapercibida.

En medio del revuelo, los usuarios demostraron una vez más su creatividad. “Como alma en pena”, “el amor no tiene límites” y “románticos hasta en el más allá” fueron algunas de las frases que se viralizaron junto al video.

Hasta ahora, no se conoce la identidad de la pareja ni la ubicación exacta del cementerio, pero el clip sigue circulando y sumando miles de visualizaciones. Como suele suceder con los virales, la historia ya hace parte de las curiosidades más comentadas del mes.

En La Kalle no publicamos el video por respeto a los lectores y por el tipo de contenido que muestra. Sin embargo, si quieres verlo, míralo bajo tu responsabilidad AQUI ya que las imágenes pueden resultar sensibles para algunas personas. ⚠️