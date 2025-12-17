Publicidad

Horóscopo del 18 de diciembre: pasos para sacar las malas energías en fin de año

Horóscopo del 18 de diciembre: pasos para sacar las malas energías en fin de año

Conoce el horóscopo del 18 de diciembre y descubre los pasos para eliminar las malas energías y cerrar el año con equilibrio y buena vibra.

Horóscopo del 18 de diciembre: pasos para sacar las malas energías en fin de año
Horóscopo del 18 de diciembre: pasos para sacar las malas energías en fin de año, imagen de referencia
Foto: imagen generado con ImageFX
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

A pocos días de finalizar el año, muchas personas buscan rituales y acciones simbólicas para liberar cargas, atraer tranquilidad y empezar un nuevo ciclo con mejor energía. De acuerdo con los astros de Estrella Vidente, este 18 de diciembre es una fecha propicia para realizar limpiezas energéticas, y cada signo del zodiaco puede hacerlo de manera distinta, según su elemento y personalidad.

Aries (21 marzo – 19 abril)

Para este signo de fuego, se recomienda realizar actividad física intensa o una caminata al aire libre. El movimiento ayuda a liberar tensiones acumuladas y pensamientos negativos.

Tauro (20 abril – 20 mayo)

La limpieza del hogar es clave. Ordenar espacios, botar objetos rotos y encender una vela blanca ayudará a renovar la energía y recuperar la estabilidad emocional.

Puedes leer: Los dos signos a los que no les irá muy bien en el 2026; no tendrá facilidades

Géminis (21 mayo – 20 junio) 

Escribir en papel aquello que genera ansiedad y luego romperlo simboliza el cierre de ciclos. También es ideal desconectarse de redes sociales por algunas horas.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Los baños con agua tibia y sal marina son ideales para este signo. Se aconseja hacerlo en silencio, enfocándose en soltar emociones del pasado.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Prender una vela dorada y agradecer en voz alta por los logros del año ayudará a transformar la energía negativa en confianza y motivación.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

La meditación guiada o ejercicios de respiración profunda son fundamentales. Virgo necesita calmar la mente y dejar de cargar con responsabilidades ajenas.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Armonizar espacios con aromas como lavanda o incienso permitirá equilibrar emociones. Es un buen día para reconciliarse consigo mismo y con otros.

Puedes leer: Ritual para atraer abundancia con el ángel Nativito, según el Profesor Salomón

Escorpio (23 octubre – 21 noviembre)

Este signo debe enfocarse en el perdón. Visualizar la liberación de rencores mientras se prende una vela morada puede ser sanador.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Se recomienda escribir metas para el nuevo año y agradecer los aprendizajes. El optimismo natural de Sagitario se fortalece al cerrar ciclos conscientemente.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Tomarse un descanso es esencial. Escuchar música relajante y desconectarse del trabajo ayudará a soltar el estrés acumulado.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Conversar con alguien de confianza y expresar emociones reprimidas permitirá una limpieza emocional profunda y necesaria.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

La conexión espiritual es clave. Orar, meditar o simplemente estar en silencio ayudará a renovar su energía sensible.

Por lo cual, este 18 de diciembre se convierte así en una oportunidad para cerrar el año liviano, dejando atrás lo negativo y dando paso a nuevas intenciones para el 2026.

