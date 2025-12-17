Publicidad

Reconocida periodista de Noticias Caracol revela lujosos detalles por parte de un cantante

Rocío Rodríguez, rostro de Noticias Caracol, confesó que artistas la pretenden con regalos lujosos; dijo que la insistencia de músicos comprometidos le resulta ofensiva.

Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Rocío Rodríguez, una de las figuras más visibles del periodismo de entretenimiento en Noticias Caracol, reveló en una entrevista íntima que su vida profesional no solo está marcada por entrevistas a celebridades, sino también por una constante y a veces incómoda atención por parte de los artistas.

La periodista confesó en El Klub de La Kalle que ha sido objeto de lujosos regalos y pretensiones, destacando especialmente la insistencia de figuras provenientes de la música popular.

Sin embargo, la reportera fue tajante al señalar que esta persecución, cuando proviene de figuras ya comprometidas, resulta ser una verdadera ofensa.

La periodista fue interrogada sobre si su oficina o su casa han sido "llenadas de flores" por algún artista. Tras la insistencia de los entrevistadores, Rocío admitió que sí, que más de uno ha intentado conquistarla con detalles.

Al indagar sobre el origen de estos pretendientes, Rodríguez señaló directamente a un género en particular, identificando a "los populares" como los más activos en el ámbito del coqueteo.

Estos artistas, conocidos por su romanticismo y entrega en las letras, son descritos como "más coquetos que cualquiera" y se "entregan con el corazón" en sus intentos de cortejo.

Pero la periodista no solo recibe atenciones efímeras. Cuando se le preguntó por el obsequio más "exótico" o llamativo que había recibido, Rocío reveló que alguien le había enviado un celular.

Aunque inicialmente se especuló jocosamente con que podría tratarse de un lujoso iPhone 17 o un regalo de Bad Bunny, la periodista aclaró que el dispositivo era un OPO.

Aunque no pudo precisar el género exacto del remitente de este regalo en específico (sospechando entre urbano, salsero o, especialmente, vallenato), el incidente ilustra el nivel de opulencia que manejan sus admiradores.

Además del dispositivo tecnológico, Rocío mencionó haber recibido lociones costosas. Para dimensionar el valor de estos detalles, la periodista comparó estas fragancias con las opciones más económicas, mencionando que le han enviado perfumes que pueden llegar a costar hasta "2 millones" de pesos, un valor que equiparó a "medio iPhone".

Los obsequios, que superan los detalles tradicionales, también incluyen sugerencias de invitaciones a escapadas. Se le preguntó a la periodista si los artistas le ofrecían ir a sus fincas el fin de semana o si le llegaban 50 ramos de flores, sugiriendo un patrón de cortejo de alto nivel económico.

A pesar de ser el centro de estas atenciones, la periodista de Noticias Caracol mantiene una postura ética inquebrantable frente a las pretensiones de los artistas. Rocío hizo hincapié en que, si un pretendiente está "comprometido, casado o tiene hijos", percibe sus intentos de coqueteo como una "ofensa".

Rodríguez lamentó que muchos artistas no sean conscientes del impacto que tienen sus acciones al cortejar a personas comprometidas. Este criterio profesional es parte de una línea de conducta que Rocío ha definido en su carrera, enfocándose en el periodismo de calidad y alegría, y alejándose de la prensa amarilla o los puntos banales de una historia.

Mira la entrevista completa aquí:

