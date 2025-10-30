Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
¿VUELVE EL CICI AQUAPARK?
EL REGRESO DE 'LA ABEJITA'
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Fuerte agresión de motociclistas a camarógrafo y periodista de Noticias Caracol en Bogotá

Fuerte agresión de motociclistas a camarógrafo y periodista de Noticias Caracol en Bogotá

El Ojo de la Noche terminó agredido en medio de una manifestación de moteros que, además, intentaron romper la cámara y elementos de trabajo del camarógrafo.