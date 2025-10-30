Fuerte agresión de motociclistas a camarógrafo y periodista de Noticias Caracol en Bogotá

Una jornada de manifestaciones por parte de motociclistas en Bogotá terminó en hechos de violencia contra el equipo periodístico nocturno de Noticias Caracol, que llegó hasta el lugar a cubrir el evento de protesta.

La situación ocurrió en la noche del 29 de octubre en la localidad de Fontibón donde se reunieron decenas de motociclistas para expresar su inconformidad frente a algunas decisiones de la Alcaldía de Bogotá que, consideran, les afecta.

Al lugar llegó el equipo periodístico conformado por Edward Porras, conocido como el Ojo de la Noche, y un camarógrafo de Noticias Caracol para cubrir la manifestación y reportar los hechos ante los televidentes; sin embargo, en medio de la protesta la situación se salió de control por causa de algunos motociclistas que arremetieron contra la prensa y terminaron agrediendo tanto al periodista como a su camarógrafo.



Los hechos ocurrieron exactamente en el sector del parqueadero de Los Tres Elefantes, donde cientos de motociclistas se concentraron para rechazar la restricción al transporte de parrillero y la circulación de motos entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. durante el puente festivo de Halloween.

Según el relato de Porras, cerca de 300 motociclistas bloquearon parcialmente la Avenida Boyacá con calle 20, lo que generó momentos de tensión, y aunque varios manifestantes se acercaron al equipo de prensa para expresar su inconformidad con las restricciones, otros reaccionaron con violencia hacia los reporteros.

“Nos llamaban para contarnos su molestia, pero de repente varios comenzaron a agredirnos sin razón. Nos lanzaron monedas, piedras y hasta intentaron dañar la cámara”, dijo el periodista.

Por fortuna al lugar llegaron integrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá que intervinieron para dispersar a los manifestantes y restablecer el tránsito vehicular en la zona; y aunque no se reportaron capturas por estos hechos, las autoridades anunciaron que revisarán las cámaras de seguridad del sector para identificar a los agresores.

Aunque el equipo periodístico logró salir del lugar, el camarógrafo de Noticias Caracol resultó golpeado y su equipo de grabación sufrió daños en medio del intento de los motociclistas por destruirlo.



¿Por qué protestan los motociclistas?

Las movilizaciones fueron convocadas por motociclistas que quedaron inconformes luego de anunciarse el decreto distrital que limita el tránsito de motos durante las noches del 30 de octubre al 3 de noviembre. La medida busca prevenir riñas, desórdenes y hechos delictivos durante las celebraciones de Halloween, cuando tradicionalmente se registran grandes concentraciones de motociclistas disfrazados recorriendo la ciudad.

Sobre esta medida varios conductores aseguraron que es una restricción extrema y que afecta sus costumbres y medios de transporte ya que no usan sus motos solo para caravanas en Halloween, sino que también son su medio de transporte diario y para otros tantos es su herramienta de trabajo.

La inconformidad continúa y las manifestaciones se han extendido a este jueves 30 de octubre cuando varios grupos de moteros realizan concentraciones en diferentes puntos de Bogotá que presentan congestión vehicular y cierres viales, afectando la normal movilidad en la ciudad.