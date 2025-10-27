Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
MUERE FAMOSO INFLUENCER
HURACÁN MELISSA EN VIVO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Confirman fecha de inicio de vacaciones de fin de año en colegios; aprueban casi 7 semanas

Confirman fecha de inicio de vacaciones de fin de año en colegios; aprueban casi 7 semanas

La Secretaría de Educación ya publicó su calendario oficial con las fechas de vacaciones de fin de año y cierre escolar en Colombia, así como el inicio de calendario escolar 2026.