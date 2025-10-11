Top de los 5 mejores colegios de Bogotá y valor de cada pensión

Bogotá, la ciudad más grande del país, cuenta con una amplia oferta educativa que abarca colegios públicos y privados, permitiendo que miles de jóvenes accedan a la educación básica y media. La demanda de cupos y la necesidad de infraestructura adecuada son clave para formar a los futuros profesionales de Colombia.

Recientemente, Sapiens Research, reconocida consultora especializada en análisis educativo, publicó su ranking de los mejores colegios del país en 2025. Esta firma evalúa las instituciones con base en indicadores generales, reconocimientos obtenidos, desempeño de los estudiantes y otros criterios de calidad.

El primer lugar a nivel nacional fue para el Colegio Boston Internacional, ubicado en Barranquilla. Sin embargo, los colegios del centro del país, especialmente de Bogotá y del municipio de Chía, también destacaron notablemente en el listado.



¿Cuál es el mejor colegio de Bogotá?

En la capital, quien lidera el ranking es el Colegio Colombo Americano CAS, que ocupó la segunda posición a nivel nacional. La institución se encuentra en el sector Arrayanes, hacia el norte de Bogotá, en la carrera 73 # 214 – 53, y cuenta con modernas instalaciones deportivas, bibliotecas, laboratorios, comedores y cafeterías para sus estudiantes.

El colegio tiene un enfoque bilingüe, ofreciendo enseñanza en inglés y francés. Además, permite obtener una doble titulación en Canadá, gracias a su alianza con Ottawa Carleton District School Board. Los estudiantes también tienen la posibilidad de participar en intercambios en países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Malta, así como en campamentos de verano y programas de integración que les brindan experiencias multiculturales significativas.

Costos y beneficios de estudiar en el Colombo Americano CAS

La pensión mensual del colegio se encuentra entre 3 y 3,3 millones de pesos, incluyendo alimentación. Este valor puede considerarse competitivo si se comparan los beneficios que ofrece la institución y la preparación de sus egresados, ya que en otras escuelas de la ciudad los costos pueden alcanzar los 5 o 6 millones de pesos mensuales.

Con estas características, el Colegio Colombo Americano CAS se consolida como una de las principales opciones educativas en Bogotá, ofreciendo a sus estudiantes no solo excelencia académica, sino también oportunidades de formación internacional y experiencias que fortalecen su desarrollo integral.

Los mejores colegios de Bogotá

Según la firma de Sapiens Research, estos serían las mejores instituciones de Bogotá:



Colegio Colombo Americano CAS

Colegio San Jorge de Inglaterra

Colegio Nueva Inglaterra Bilingüe

Liceo de Colombia Bilingüe

Gimnasio Alessandro Volta

Colegio CIEDI – Bilingüe Internacional

Colegio Bilingüe Richmond

