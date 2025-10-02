La jugada de varios colegios para alargar la semana de receso, ¿sin clases desde este jueves?

En Colombia ya se siente el ambiente de descanso escolar. La semana de receso de 2025 fue fijada oficialmente del lunes 6 al viernes 10 de octubre, aunque el panorama en los colegios hoy, jueves 2 de octubre, no es del todo uniforme.

Mientras en gran parte de instituciones educativas los estudiantes siguen en clases hasta el viernes 3, otros planteles decidieron adelantar el inicio de las vacaciones.

La semana de receso fue creada en 2007 para dar una pausa a los alumnos de educación básica y media, y en este 2025 coincide con un puente festivo. El lunes 13 de octubre es el Día de la Raza, por lo que en muchos colegios el regreso a las aulas será hasta el martes 14 de octubre. Sin embargo, lo que está generando dudas entre los padres hoy es si sus hijos salen ya de vacaciones o si todavía tienen clases por cumplir.

¿Por qué algunos colegios salen a vacaciones este 2 de octubre?

En el caso de los colegios distritales y oficiales, la normativa es clara: por ley la semana de receso comienza oficialmente el lunes 6 de octubre. Esto significa que, salvo decisiones puntuales de las instituciones, los estudiantes deben asistir normalmente hasta el viernes 3.

Sin embargo, algunas instituciones públicas programaron para ese día (viernes) una jornada pedagógica en la que los profesores se reúnen para evaluar resultados académicos y planear actividades, pero en estos casos los estudiantes no tienen que ir a clases.

Por otro lado, en el sector privado la situación cambia. Como cada colegio tiene la libertad de organizar su calendario, varios planteles decidieron despedir a sus estudiantes desde este jueves 2 de octubre para dar inicio al receso, mientras que otros prefirieron mantener las clases hasta el viernes.

En algunos casos, los viernes también se destinarán a actividades internas del profesorado, lo que significa que los estudiantes no deberán asistir.

¿Cómo sé si el colegio de mi hijo se adelantó a la semana de receso?

El Ministerio de Educación establece las fechas generales, pero cada colegio privado puede ajustar sus jornadas según sus necesidades. Esto explica por qué algunos estudiantes hoy ya están de vacaciones y otros tendrán que esperar un día más.

En conclusión, aunque por norma los colegios deben salir a semana de receso el viernes 3 de octubre, algunos optaron por dar el descanso desde este jueves. Por eso, la recomendación para los padres es revisar las circulares y comunicados oficiales de cada institución para confirmar el inicio exacto de las vacaciones en el caso de sus hijos.

La próxima semana será el esperado descanso para millones de estudiantes en todo el país, que podrán disfrutar de una pausa en medio del calendario escolar de 2025 y regresar a clases después del festivo del Día de la Raza.