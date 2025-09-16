Semana de receso escolar octubre: calendarios para colegios públicos y privados

El calendario escolar en Colombia trae un respiro esperado por estudiantes y docentes: la semana de receso. Desde 2007, el Ministerio de Educación estableció, bajo el Decreto 1373, un período de descanso en el segundo semestre del año, pensado para ofrecer un espacio de recuperación física y mental a la comunidad educativa.

Este receso no solo permite un alto en las clases, sino que también da tiempo para organizar actividades pedagógicas, deportivas, culturales y recreativas, fortaleciendo el desarrollo integral de los estudiantes.

Para este 2025, el receso escolar en los colegios públicos de calendario A y B será del lunes 6 al viernes 10 de octubre. Cabe resaltar que el lunes 13 de octubre es festivo, por la conmemoración del Día de la Raza, por lo que muchos colegios extenderán el descanso hasta el martes 14 de octubre, día en que se retoman las actividades académicas normales. Esta planificación busca unificar el tiempo de descanso y evitar desajustes en los procesos educativos.

¿Qué pasa con los colegios privados? Semana de receso

Aunque los colegios privados tienen la posibilidad de definir su propia semana de receso, la mayoría opta por alinearse con las fechas establecidas para los colegios públicos. Esto facilita la organización familiar y evita conflictos de calendario.

Sin embargo, existen excepciones: colegios bilingües e internacionales, que suelen regirse por el calendario B —con inicio de clases entre agosto y septiembre y cierre entre junio y julio— pueden variar las fechas de descanso.

Publicidad

El Decreto 1373 también establece que todas las instituciones de educación preescolar, básica y media deben garantizar la semana de receso, sin importar si son públicas o privadas. En cambio, para las universidades, esta pausa es opcional, lo que significa que cada institución puede decidir si la implementa según su propio calendario académico.

Semana de receso escolar en Bogotá 2025 /Foto: Creada con IA IMAGEFX

Publicidad

Puedes leer: Este es el colegio más puppy de Colombia; la pensión pasa de $5 millones y está en Bogotá



Actividades recomendadas durante el receso

Durante este período, los docentes pueden ajustar contenidos, planear evaluaciones o preparar nuevas estrategias pedagógicas. Por su parte, los estudiantes tienen tiempo para descansar y participar en actividades deportivas, culturales y recreativas que fortalezcan su desarrollo integral. Esta combinación de descanso y aprendizaje complementario convierte la semana de receso en un espacio valioso dentro del año escolar.

Diferencias clave entre calendario A y B

Los colegios públicos en Colombia se organizan según dos calendarios:



Calendario A: Comienza en enero y finaliza en noviembre. Su receso escolar de octubre coincide con las fechas señaladas por el Ministerio.

Comienza en enero y finaliza en noviembre. Su receso escolar de octubre coincide con las fechas señaladas por el Ministerio. Calendario B: Inicia clases en julio o agosto y termina entre junio y julio del año siguiente. Las fechas de receso pueden variar, especialmente en colegios privados e internacionales que siguen este calendario.

En resumen, la semana de receso escolar de octubre 2025 será una pausa estratégica para colegios públicos y privados en Colombia, con algunas diferencias según el tipo de institución y el calendario que sigan. Estudiantes y docentes podrán disfrutar de un merecido descanso mientras se preparan para los últimos meses del año académico.