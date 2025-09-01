En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
INVESTIGAN COLEGIO DE VALERIA AFANADOR
ADRIANA ROMERO HABLÓ DE RODRIGO CANDAMIL
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Traslados en colegios públicos de Bogotá 2026: LINK de inscripción

Traslados en colegios públicos de Bogotá 2026: LINK de inscripción

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) abrió oficialmente las puertas para el proceso de traslados de estudiantes en sus colegios públicos de cara al año lectivo 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad