Traslados en colegios públicos de Bogotá 2026: LINK de inscripción

La capital se prepara para el calendario escolar del 2026 con la apertura del periodo para que estudiantes antiguos soliciten su traslado entre colegios oficiales. La Secretaría de Educación del Distrito dispuso un proceso virtual, gratuito y fundamental para garantizar la continuidad educativa de miles de niños y jóvenes.

Desde ya, miles de familias en Bogotá pueden empezar a planificar el futuro educativo de sus hijos. La Secretaría de Educación del Distrito dio inicio al proceso de matrículas para el año 2026, priorizando el acceso a una educación integral y de calidad en los colegios oficiales.



Dentro de este importante calendario, se destaca la activación de las solicitudes de traslado para aquellos estudiantes que ya forman parte del sistema educativo público y desean cambiar de institución.

Fechas clave para realizar traslados en colegios distritales

El cronograma establecido por la Secretaría de Educación es fundamental para todos los interesados:

Periodo de solicitud: Los padres, madres o acudientes que deseen solicitar un traslado entre colegios distritales para el año escolar 2026 tienen plazo del 1 al 15 de septiembre de 2025.

Una vez aprobados los traslados, la formalización de la matrícula en el nuevo colegio oficial se realizará del 2 al 12 de diciembre de 2025.

¿Quiénes pueden solicitar un traslado en colegios distritales?

Este proceso está dirigido específicamente a estudiantes antiguos que buscan reasignar su cupo escolar a otra institución oficial.

Esto puede deberse a diversos motivos, como continuidad o una solicitud directa de los padres o acudientes. Es importante saber que se pueden gestionar traslados interanuales en línea, por novedad, o incluso cambios de jornada y sede dentro del mismo colegio.

La buena noticia es que el trámite de traslado no tiene costo alguno y se efectúa de manera completamente virtual.

La plataforma de la Secretaría de Educación del Distrito está diseñada para ser intuitiva, habilitando únicamente las Instituciones Educativas Distritales (IED) que cuenten con disponibilidad de cupo en el momento de la solicitud.

Documentos necesarios para la solicitud en línea

Para llevar a cabo el proceso de forma exitosa, las familias deben tener a mano:

El tipo y número de documento de identidad del estudiante.

El tipo y número de documento de identidad del acudiente.

Un número de celular activo.

Una dirección de correo electrónico personal activa.

Estos últimos dos serán los canales oficiales de comunicación para todas las notificaciones relacionadas con el proceso.

Una vez enviada la solicitud, los resultados de la asignación de cupos se notificarán a partir del 30 de septiembre de 2025 al correo electrónico y número de celular registrados.

Las familias tendrán un plazo de cinco días hábiles desde la recepción de esta notificación para formalizar la matrícula. En caso de no realizar esta formalización dentro del tiempo estipulado, el cupo asignado será liberado.



¿Habrán nuevas fechas para traslados en colegios distritales?

Para quienes no alcancen a realizar el proceso en las fechas iniciales, la Secretaría de Educación ha previsto una nueva oportunidad. A partir del 5 de enero de 2026 en las Direcciones Locales de Educación, y desde el 14 de enero de 2026 directamente en los colegios distritales, se abrirá un nuevo plazo para realizar solicitudes de cupo y traslados para el año escolar 2026.

Es importante aclarar que los procesos de traslado correspondientes al año escolar 2025 (gestionados en 2024) ya han concluido. Las inscripciones para grados de primera infancia (prejardín, jardín y transición) fueron del 10 al 16 de octubre de 2024, y para grados de primero de primaria en adelante, del 5 al 9 de diciembre de 2024.