Este es el mejor colegio de Bogotá según ranking; pensión es más barata que otros colegios

La educación básica es una de las prioridades en gran porcentaje de padres de familia que buscan darle a sus hijos la base de educación de cara a un futuro mejor; por eso, muchos papás buscan colegios que cumplan con ciertos estándares de calidad y acreditación, esperando encontrar el mejor, según sus posibilidades.

Y debido a la importancia de la educación varias entidades se encargan de medir la calidad educativa y ubicar en ranking las instituciones que, según ciertos criterios, merecen estar entre los llamados "mejores colegios" de Colombia.

Uno de los medidores de la educación en el país es la consultora Sapiens Research que, en su edición número 13, presentó el del Ranking Col-Sapiens 2025-2026, destacando a las mejores instituciones del país.



Fue así como en su más reciente edición Col-Sapiens, clasificó a 809 colegios de todo el país, destacando las mejores instituciones educativas por desempeño académico, y 452 de ellas se destacaron por acreditaciones.

Para seleccionar el ranking se analizaron 14.500 colegios de Colombia y solo clasificaron 809 instituciones de 122 municipios, ocupando el primer lugar una institución de Barranquilla, seguido de Bogotá en el segundo y tercer lugar.

Según este análisis, la institución que ocupó el primer lugar como la mejor de Colombia fue el Colegio Boston International, ubicado en Barranquilla.



El mejor colegio de Bogotá es el Colombo Americano CAS

La consultora determinó que el mejor colegio de Bogotá es el Colegio Colombo Americano CAS, el cual ocupó el segundo lugar a nivel nacional, entre las mejores instituciones del país.

Este colegio se ubica en la carrera 73 # 214 - 53, Sector Arrayanes, al norte de Bogotá, y se destaca por su énfasis en Inglés y Francés; además tiene la opción de doble titulación e intercambio de estudiantes.

Esta institución cuenta con una llamativa estructura en la que tiene amplios espacios ya que dispone es un terreno de 60.000Mts², entre los que tiene canchas de Fútbol, Voleibol, Básquetbol, Múltiple, Coliseo de 1.100 metros cuadrados y un polideportivo con una pista de entrenamiento.

También tiene bibliotecas, laboratorios de informática, ciencia, física y química, comedores con cafeterías para especiales para preescolar, entre otros espacios.



¿Cuánto vale la pensión en el mejor colegio de Bogotá?

Según la página web del Colegio Colombo Americano CAS, que fue seleccionado como el mejor de Bogotá, la pensión está entre los 3 millones de pesos a $3.300.000, incluida la alimentación.

Y aunque estos valores resulta extremadamente altos para algunos padres de familia, también tomaron por sorpresa a otras familias que consideran que para ser el mejor colegio de Bogotá, su pensión lo vale e, incluso, consideran que no hace parte de los colegios más caros de la capital.

Pues en la ciudad existen otras instituciones educativas cuyos costos son mucho más altos, en comparación con el Colombo Americano CAS, ya que hay colegios que la sola pensión llega a valer 5 millones de pesos.

Por otro lado se conoció que el colegio que le sigue en el ranking es el Colegio San Jorge de Inglaterra, también ubicado en Bogotá, y en el cuarto lugar esta el Gimnasio el Hontanar- Bilingüe Internacional, ubicado en el municipio de Chía.