Colegio donde desapareció Valeria Afanador pierde otros estudiantes, ¿inicia crisis?

La desaparición de la menor Valeria Afanador en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, afectó la confianza de algunos padres de familia que han tomado algunas decisiones respecto al hecho.

Aunque una parte de la comunidad de padres de familia respalda a la institución educativa y espera que las investigaciones aclaren lo ocurrido y determinen si existe alguna responsabilidad de la misma, otros padres han expresado su preocupación y, al parecer, estarían considerando retirar a sus hijos del plantel.

Wilson Halaby, secretario de Seguridad y Convivencia de Cajicá, confirmó esta tendencia, señalando que varios padres ya han tramitado el traslado de sus hijos a otros centros educativos.

"Hay algunos estudiantes a los que sus padres retiraron y trasladaron a otros colegios. Conocemos que ha existido la facilidad en otras instituciones para recibirlos y que no pierdan sus clases y, por ende, el curso en el que estaban en este otro colegio", expresó Wilson Halaby a Noticias Caracol.

Según el funcionario, se han establecido mecanismos para que otras instituciones reciban a los menores, buscando asegurar que no pierdan sus clases ni el año académico en curso.

Esta decisión fue replicada por la propia familia de la víctima; Manuel Afanador, padre de Valeria, informó que sus otros tres hijos, quienes también estudiaban allí, ya fueron retirados.

"En lo personal nosotros acabamos de retirar a los trillizos también, allá estudiaban los cuatro y pues ya los niños tampoco van a seguir allí", expresó Afanador para varios medios de comunicación.

En medio de la crisis, la defensa del colegio salió a dar la cara. El abogado Francisco Bernate, representante legal de la institución, asegura que el Gimnasio Campestre Los Laureles cuenta con toda la documentación en regla y los permisos necesarios para su funcionamiento.

Bernate insistió en que las clases deben reanudarse pronto para garantizar los derechos tanto de los trabajadores como de los estudiantes que permanecen en la institución.

El abogado reconoció la tragedia y afirmó que el colegio seguirá colaborando activamente con la investigación para esclarecer lo sucedido. De hecho, apoyó la postura de la familia de Valeria en el sentido de que la Fiscalía debe ir más allá del informe de Medicina Legal, que determinó la muerte por ahogamiento, e investigar la posible participación de terceros.

Sin embargo, los problemas para el colegio parecen ir más allá de la pérdida de estudiantes. La Gobernación de Cundinamarca ya iniciaron un proceso administrativo sancionatorio en contra del centro educativo para determinar si hubo omisiones en su deber de cuidado con los alumnos.

Además, la institución enfrenta acusaciones de haber alterado la escena donde Valeria fue vista por última vez.

Según registros, después de la desaparición, se instalaron mallas metálicas y cemento en la cerca viva por donde la niña habría salido. El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, denunció esta acción como irregular.

La rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa, argumentó que las obras fueron autorizadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), pero el capitán Farfán desmintió esta versión, declarando que nunca se otorgó tal permiso.

Mientras las investigaciones continúan para determinar si alguien más estuvo involucrado en la salida de Valeria del colegio —una hipótesis que sostienen sus padres—, el futuro del Gimnasio Campestre Los Laureles es incierto.

El centro educativo está a la espera de una reunión con la Gobernación para definir su situación y de una posible sanción, mientras algunos sectores de la comunidad llegó a exigir su cierre definitivo.

