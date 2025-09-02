En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan heridas halladas en el cuerpito de Valeria Afanador; cuando aún estaba viva

Revelan heridas halladas en el cuerpito de Valeria Afanador; cuando aún estaba viva

El abogado de la familia de Valeria Afanador reveló que Medicina Legal encontró dos heridas en su cuerpo antes de morir, claves en la investigación.

