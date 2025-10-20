Revelan fotos inéditas del cuerpo sin vida de Juan Felipe Rincón; marcas de fuerte golpiza

El caso por el fallecimiento del joven Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado William Rincón, aún sigue abierto y los detalles de cómo ocurrieron los hechos no dejan de generar estupor en la comunidad que aún se pregunta si el joven falló al pretender a una menor de edad, o si por el contrario fue víctima de una banda que actúa poniendo niñas a enamorar a mayores para luego extorsionarlos.

Los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, sur de Bogotá, hasta donde había llegado el joven en compañía de una adolescente de 15 años, con quien se había conocido el día anterior; ambos llegaron escoltados por Sergio Rico, quien prestaba seguridad a Juan Felipe; sin embargo minutos después de llegar al barrio la situación se tornó violenta y el joven terminó rodeado por varias personas que, en medio de golpes y groserías, lo acusaron de ser un abusador.

El escolta Sergio Rico intentó evitar la golpiza de su protegido amenazando con un arma e identificándose como Policía Nacional, pero esto no amedrentó a los agresores que continuaron la golpiza y, en medio de la confrontación, Juan Felipe Rincón recibió un impacto con arma de fuego que le costó la vida de manera inmediata.



Revelan fotos del Juan Felipe Rincón fallecido

El programa Séptimo Día, de Caracol Televisión, indagó sobre este caso y reveló en exclusiva unas imágenes que hacen parte del expediente investigativo y que revelan cómo quedó el joven tras perder la vida frente a un parque del barrio Quiroga.



Se trata de un serie de lamentables imágenes de autoridades que documentaron los hechos y tuvieron que fotografiar al joven sin vida tirado sobre una calle y cubierto por una sábana mientras llegaba su papá a reconocer el cuerpo, para posteriormente realizar el proceso de levantamiento.

Juan Felipe Rincón / FOTO: Séptimo Día

Las fotografías no dejan de generar dolor, especialmente en el general Rincón que tuvo que ver a su hijito sin vida y con varias marcas que evidencian la brutalidad con que fue agredido por varias personas y ante la mirada impotente de su escolta que no pudo salvarlo.

Estas imágenes son de gran importancia en la investigación ya que expertos trabajan para establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos que acabaron con la vida del joven y determinar de dónde provino la bala que acabó impactando en el pecho de Juan Felipe.