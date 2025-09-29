Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol, revela dolorosa enfermedad: "Sin cura"

Alejandra Giraldo, figura habitual de la televisión colombiana, compartió en exclusiva con El Klub de la Kalle la severa crisis de salud física y mental que experimentó, cuyo punto de partida fue el diagnóstico de una condición crónica.

En 2020, Giraldo fue diagnosticada con el Síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune. Este síndrome, conocido popularmente como síndrome de ojo seco, provoca que el propio cuerpo de la periodista ataque sus defensas, actuando como un "ejército" que ataca al "mismo ejército".

La enfermedad tiene efectos constantes, ya que ataca glándulas que segregan secreciones, afectando las lágrimas, la saliva, los oídos y, debido a que la piel es el órgano más grande, ocasionando una resequedad "impresionante". La periodista señaló que sus defensas atacan su propia tiroides, lo que le ha generado hipotiroidismo de origen autoinmune.



Los síntomas diarios son constantes, describiéndolos como una "ladilla en el día a día". Una de las consecuencias más inusuales y frustrantes fue el desarrollo de una alergia acuagénica al agua.

Esta alergia era tan desesperante que Giraldo confesó que añoraba la llegada del fin de semana para no bañarse ni sábado ni domingo.

Al bañarse, sentía "un ejército de hormigas" caminando por su cuerpo, a pesar de que no se manifestaba visualmente con ronchas.

En el canal, su maquilladora la asistía constantemente con secadores o agua de jengibre para intentar cambiar el foco del malestar. Además de la resequedad en la piel, sus ojos resecos dificultaban la lectura del prompter, ya que la falta de lágrima impide que el ojo esté limpio e hidratado.

Giraldo mencionó que una de las mayores frustraciones que enfrentan los pacientes crónicos es la falta de cura. Sus médicos le insistían: "Ale, tienes Sjögren, tienes que vivir con eso". Esta situación, donde el origen del dolor "no tiene cura", comienza a generar un laberinto oscuro y una frustración que a menudo desencadena estados de depresión.

Esta frustración, sumada a la carga laboral y el estrés diario, condujo a un colapso físico severo en enero. En medio de un ritmo de trabajo vertiginoso, Giraldo experimentó una artritis tan fuerte que "no pude caminar en 15 días".

Inicialmente, pensó que se trataba de una mutación del Síndrome de Sjögren, pero los exámenes concluyeron que se trataba de un síntoma de su enfermedad autoinmune exacerbado por "puro estrés".

