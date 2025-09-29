Fallece reconocido periodista a sus 51 años; tenía más de 25 años de carrera

El gremio periodístico y el mundo del entretenimiento se encuentran de luto tras la confirmación de la muerte de Javier Merino, reconocido conductor y periodista de CNN en Español. El fallecimiento de Merino, que tenía 51 años, fue confirmado el domingo 28 de septiembre de 2025.

Con una trayectoria profesional que superó los 25 años, Merino se consolidó como una figura clave en la cobertura del espectáculo y la cultura pop en América Latina. Su legado lo dejó en CNN, donde trabajó por más de 12 años, desempeñándose como conductor, creador de contenidos y entrevistador.

Puedes leer: Niño de 5 años fallece y otro está grave tras tomar medicamento vencido desde 2020, ¿cuál?



La triste noticia fue dada a conocer durante una transmisión en vivo. Fue el presentador Rey Rodríguez, en el noticiero Mirador Mundial, quien compartió el profundo dolor que embargaba al equipo de la cadena.

Rodríguez expresó, en nombre de sus colegas: "Queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”.

¿Quién fue Javier Merino, reconocido periodista?

Durante su carrera en CNN, Javier Merino fue coanfitrión y coproductor del programa y pódcast Zona Pop CNN, un espacio que compartió junto a Marysabel Huston. En este proyecto, analizó lo más relevante de la cultura pop y entrevistó a una variedad de artistas.

Zona Pop CNN no solo fue el primer pódcast original de CNN en Español, sino que también obtuvo reconocimiento internacional, al ganar los Latin Podcast Awards en múltiples categorías durante cinco años consecutivos: 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Publicidad

Puedes leer:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Reconocido futbolista falleció electrocutado por un cable de internet: "Quedó suspendido"

Su labor periodística incluyó la cobertura de grandes eventos, como el Festival Viña del Mar, y entrevistas a figuras de la música como Paulina Rubio. Además, su trabajo no se limitó a la pantalla o el audio, ya que colaboró con artículos para el portal web CNNEspañol.com.

Publicidad

Más allá de sus roles visibles, Merino también:

Colaboró en el programa matutino Café CNN.

Se desempeñó en la dirección de estrategias de relaciones públicas.

Formó parte de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS) entre 2018 y 2020, participando en la evaluación de los prestigiosos premios Webby y Lovie.

La noticia de su partida provocó una ola de mensajes conmovedores en redes sociales, resaltando su calidez humana, su sentido del humor, generosidad y amistad.

El conductor y crítico mexicano, Álvaro Cueva, manifestó tener "el corazón destrozado". Recordó a Merino como una persona solidaria, divertida y "el mejor amigo", lamentando no haber podido entregarle un regalo que sabía que lo haría feliz.

Por su parte, Alejandra Oraa, exconductora de CNN y compañera cercana, expresó que su partida la deja con una "tristeza enorme". Ella le dedicó un emotivo adiós: “Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”.

Javier Merino era también conocido por el cariño hacia sus tres perros, quienes lo acompañaron en su vida cotidiana. Su inesperada partida ha generado gran conmoción, apenas una semana después del fallecimiento de la conductora Débora Estrella. El periodismo pierde una voz influyente y querida del espectáculo.

