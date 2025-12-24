Petro habla por primera vez del salario mínimo vital: ¿casi $2.000.000?

El presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en el debate económico del país al hablar públicamente, por primera vez, del llamado salario mínimo vital, una figura que, según explicó, quedará incluida en el decreto con el que se definirá el aumento del salario mínimo para 2026.

Aunque no reveló una cifra concreta, sus palabras bastaron para encender la conversación nacional y poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cuánto necesita realmente una familia para vivir?

Durante su alocución presidencial del martes 23 de diciembre, el jefe de Estado dejó claro que el concepto va más allá de un simple ajuste porcentual. Petro aseguró que el salario mínimo que se decretará buscará cubrir una canasta mínima vital familiar, tomando como base criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución y la jurisprudencia colombiana.

“El salario es familiar, no individual”, dijo el mandatario, al explicar que el cálculo no se hará pensando únicamente en una persona, sino en el núcleo familiar promedio.

Según Petro, variables como cuántas personas trabajan en un hogar y cuánto cuesta cubrir necesidades básicas ya están medidas y permitirían establecer un salario acorde con un nivel de vida digno.

Salario mínimo 2026 en Colombia: cuándo se anuncia, cómo quedaría /Foto: IA /

¿Cuál es la cifra del salario mínimo para 2026?

El anuncio llegó en un momento clave. La mesa de concertación entre empresarios, trabajadores y Gobierno no logró un acuerdo para definir el incremento del salario mínimo de 2026, por lo que, según la Ley 278 de 1996, el presidente deberá fijarlo por decreto antes del 30 de diciembre. Esta sería la tercera vez que Petro define el aumento por esta vía.

Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de 1.423.500 pesos, tras el incremento del 9,5 % decretado para 2025. Con la introducción del concepto de salario mínimo vital, surgieron versiones que apuntan a un aumento de dos dígitos e incluso a una cifra que podría acercarse a los dos millones de pesos, aunque desde el Gobierno no se ha confirmado ningún número.

¿Qué dicen los empresarios?

En el lado empresarial, los gremios que participaron en la Comisión de Concertación enviaron una carta al Ministerio de Trabajo el pasado 18 de diciembre, en la que reiteraron su propuesta de un aumento del 7,21 %. Según explicaron, esta cifra tiene en cuenta la inflación proyectada, el crecimiento de la informalidad y la necesidad de mantener estabilidad en el empleo sin afectar la sostenibilidad de las empresas.

¿Y los trabajadores?

Las centrales sindicales, por su parte, han insistido en un incremento mucho mayor. Su propuesta ronda el 16 %, argumentando que el costo de vida sigue presionando los bolsillos de los trabajadores y que el salario actual no alcanza para cubrir gastos básicos en muchas regiones del país.

Más allá de las cifras, lo que marcó el anuncio de Petro fue el cambio de enfoque. El presidente no habló solo de inflación o productividad, sino de dignidad, familia y condiciones reales de vida. El concepto de salario mínimo vital, según sus palabras, busca ajustar el ingreso básico a lo que efectivamente necesita una familia colombiana promedio para sostenerse mes a mes.

Mientras se acerca la fecha límite para expedir el decreto, el país permanece atento a la decisión final. El anuncio del salario mínimo para 2026 no solo definirá cuánto ganarán millones de trabajadores, sino que también marcará un precedente sobre cómo se entiende el ingreso mínimo en Colombia a partir de ahora.

