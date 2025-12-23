Salario mínimo 2026: estos son los trabajadores que se beneficiarán del incremento

Durante las últimas semanas de diciembre, miles de trabajadores se encuentran a la expectativa para conocer el nuevo salario mínimo de cara al 2026. Recordemos que en estos momentos existen diferencias entre centrales obreras y los gremios empresariales, donde lo más posible es que el ajuste sea por vía decreto presidencial.

Por el lado de las centrales obreras argumentan el impacto del costo de vida y la necesidad de proteger al consumidor, por lo cual, su propuesta se mueve entre un aumento del 10% y el 20%. En este escenario para el 2026, sin el auxilio de transporte, quedaría entre $1.565.850 y $1.708.200.

Mientras tanto el Gobierno dejó en claro que busca un mayor aumento para los colombianos, por lo cual, tiene la idea de dejar el salario alrededor de los $1.800.000, esto con un incremento del superior al 11%, siendo un aumento superior a lo planteado por las centrales obreras.



Por lo cual, se conoció que si este próximo 29 de diciembre no se logra algún consenso entre las partes, todo indicaría que el valor del salario mínimo podría ser definido por el presidente. Este mismo camino sucedió en 2024 cuando el presidente Gustavo Petro fijó un incremento del 9,54%, uno de los más altos en los últimos años.



¿Cuáles trabajadores aplicará el aumento en el salario mínimo?

Cabe destacar que el ajuste del salario mínimo no aplica a todos los trabajadores del sistema laboral nacional, debido a que hay excepciones a esta regla. Aquellos que sean informales, personas contratadas por contrato de prestación de servicio e independientes, son los únicos que no tienen aumento de su sueldo.

Entretanto, aquellos empleados con contratos a término definido, indefinido y las demás modalidades legales tienen ajuste en su sueldo para el próximo año. La misma situación sucede en quienes devengan un salario integral, que consiste en la remuneración del sueldo básico junto a un componente prestacional de al menos 30%.

Por lo cual, está compuesto de primas, cesantías y recargos que ampara la ley. Cabe señalar que este tipo de pago debe ser igual o superior a 10 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

Auxilio de transporte para el 2026

Caracol Radio comentó que el Gobierno en las últimas horas estaría pensando que si no hay ningún tipo de consenso, en decretar un alza del 11% para el salario mínimo 2026, es decir, quedaría en $1.580.085 más el subsidio de transporte, el cual también se vería impactado con la misma alza. Es decir, pasaría de los $200.000 a los $222.000.

Por lo cual, de concretarse dicho escenario, el salario mínimo con auxilio de transporte sería de $1.800.085 con el subsidio incluido.