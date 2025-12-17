Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ZULMA GUZMÁN FUE ENCONTRADA
CASO JAIME MORENO
SOBREVIVIENTE A ACCIDENTE
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Así fue la trampa a payaso Tuki Tuki para quitarle la vida y el motivo detrás del hecho

Así fue la trampa a payaso Tuki Tuki para quitarle la vida y el motivo detrás del hecho

El reconocido animador de fiestas se encontraba acompañado de su equipo en el momento en que ocurrió el hecho que terminó con su vida.

Así fue la trampa a payaso Tuki Tuki para quitarle la vida y el motivo detrás del hecho
Así fue la trampa a payaso Tuki Tuki para quitarle la vida y el motivo detrás del hecho, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Siguen apareciendo las reacciones por el homicidio contra Rogers Gallegos Rodríguez, un reconocido animador de fiestas infantiles que también era conocido como Tuki Tuki. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su caso, fue la forma en como lo engañaron para acabar con su vida.

Este episodio ocurrió el pasado 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima. Todo, cuando presuntamente el animador se iba a encontrar con su equipo y recibió una invitación de último momento para un evento infantil, según publicó el medio La República, donde afirmó que todo se trató de una trampa.

Puedes leer: Apagan la vida del reconocido payaso Tuki Tuki en falsa fiesta infantil

Tuki Tuki de 28 años asistió a este eventó sin ningún tipo de sospecha, esto acompañado de su DJ y su manager. El payaso llegó a una casa donde tocó el timbre y nunca le abrieron, por lo que al comunicarse con el número que antes lo había llamado y terminó respondiendo una mujer.

Te puede interesar

  1. Luis 'Papo' Rosario, cantante boricua
    Fallece una de las voces más icónicas de la agrupación musical El Gran Combo
    Foto: redes sociales
    Música

    Fallece Luis 'Papo' Rosario, voz icónica de la salsa de El Gran Combo

  2. Fallece papá de Selena Quintanilla a sus 86 años; redefinió la música Tex-Mex
    Fallece papá de Selena Quintanilla a sus 86 años; redefinió la música Tex-Mex
    Foto: Instagram de @selenaqofficial
    Noticias

    Fallece papá de Selena Quintanilla a sus 86 años; nunca superó el dolor por su hija

La chica que le respondió le explicó que se encontraba bañando a una compañera y en unos minutos ya abría la puerta con el fin de iniciar el show. Sin embargo, fue en ese momento de espera que unos sicarios se acercaron en una moto y le dispararon a Tuki Tuki.

¿Cuáles fueron los motivos para acabar con Tuki Tuki?

Una vez se conoció la noticia, la madre del artista le afirmó al mismo medio mencionado que en la casa no había señales para que se llevará a cabo una fiesta infantil, destacando que todo se trató de una trampa contra su hijo.

Sumado a esto, se encuentra el testimonio de uno de las personas que acompañó a Tuki Tuki, quien sobrevivió al ataque explicó que antes de llegar a esta casa, vieron una moto sospechosa y a un hombre que estaba vistiendo un chaleco naranja, quien posteriormente resultó ser uno de los sicarios.

Puedes leer: Muere Rafael Ithier, leyenda viva de la salsa y alma musical de El Gran Combo

Publicidad

Una vez se conoció esta noticia, las autoridades revelaron una hipótesis contra Rogers, donde afirmaron que este había sido víctima de extorsiones y él se negaba a pagar el dinero, por lo cual, dichas personas decidieron tomar represalias contra este.

De hecho, según sus familiares, hace alrededor de cuatro meses los delincuentes le exigieron una fuerte suma de dinero y lo intimidaron; en una oportunidad le lanzaron una granada a su casa. Además, explicaron que ya había intentado comunicarse con las autoridades pertinentes.

Publicidad

Todo esto está siendo materia de investigación y las autoridades adelantan las pesquisas para esclarecer lo que hay detrás de este crimen y dar con la captura de los responsables.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Perú

Homicidio

Muertes extrañas