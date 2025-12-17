Así fue la trampa a payaso Tuki Tuki para quitarle la vida y el motivo detrás del hecho

Siguen apareciendo las reacciones por el homicidio contra Rogers Gallegos Rodríguez, un reconocido animador de fiestas infantiles que también era conocido como Tuki Tuki. Sin embargo, lo que más llamó la atención de su caso, fue la forma en como lo engañaron para acabar con su vida.

Este episodio ocurrió el pasado 11 de diciembre en el distrito de Ate, en Lima. Todo, cuando presuntamente el animador se iba a encontrar con su equipo y recibió una invitación de último momento para un evento infantil, según publicó el medio La República, donde afirmó que todo se trató de una trampa.

Tuki Tuki de 28 años asistió a este eventó sin ningún tipo de sospecha, esto acompañado de su DJ y su manager. El payaso llegó a una casa donde tocó el timbre y nunca le abrieron, por lo que al comunicarse con el número que antes lo había llamado y terminó respondiendo una mujer.



La chica que le respondió le explicó que se encontraba bañando a una compañera y en unos minutos ya abría la puerta con el fin de iniciar el show. Sin embargo, fue en ese momento de espera que unos sicarios se acercaron en una moto y le dispararon a Tuki Tuki.



¿Cuáles fueron los motivos para acabar con Tuki Tuki?

Una vez se conoció la noticia, la madre del artista le afirmó al mismo medio mencionado que en la casa no había señales para que se llevará a cabo una fiesta infantil, destacando que todo se trató de una trampa contra su hijo.

Sumado a esto, se encuentra el testimonio de uno de las personas que acompañó a Tuki Tuki, quien sobrevivió al ataque explicó que antes de llegar a esta casa, vieron una moto sospechosa y a un hombre que estaba vistiendo un chaleco naranja, quien posteriormente resultó ser uno de los sicarios.

Una vez se conoció esta noticia, las autoridades revelaron una hipótesis contra Rogers, donde afirmaron que este había sido víctima de extorsiones y él se negaba a pagar el dinero, por lo cual, dichas personas decidieron tomar represalias contra este.

De hecho, según sus familiares, hace alrededor de cuatro meses los delincuentes le exigieron una fuerte suma de dinero y lo intimidaron; en una oportunidad le lanzaron una granada a su casa. Además, explicaron que ya había intentado comunicarse con las autoridades pertinentes.

Todo esto está siendo materia de investigación y las autoridades adelantan las pesquisas para esclarecer lo que hay detrás de este crimen y dar con la captura de los responsables.