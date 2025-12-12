Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
EXTRAÑO CASO EN BOGOTÁ
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Fallece Luis 'Papo' Rosario, voz icónica de la salsa de El Gran Combo

Fallece Luis 'Papo' Rosario, voz icónica de la salsa de El Gran Combo

La agrupación musical despide al 'Papo' a sus 78 años, cuya voz y carisma marcaron generaciones de amantes de la salsa.

Luis 'Papo' Rosario, cantante boricua
Fallece una de las voces más icónicas de la agrupación musical El Gran Combo
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

El ambiente musical caribeño enfrenta un momento de profunda tristeza. Luis Alberto 'Papo' Rosario, conocido por su larga trayectoria con El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este jueves a los 78 años, tras enfrentar serias complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a NotiCentro y generó reacciones inmediatas de admiración y respeto en toda la comunidad musical.

Lee también: Revelan verdadera historia detrás de 'Navidad sin ti', canción de Marco Antonio Solís

'Papo' se destacó por su carisma y voz única, atributos que lo convirtieron en una figura central del conjunto durante 38 años. Desde 2019 había dejado los escenarios tras revelar problemas graves de espalda, pero su influencia permaneció intacta.

Temas emblemáticos como 'Carbonerito' forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de salseros.

¿Cómo fue la vida de Luis Alberto 'Papo' Rosario?

Luis 'Papo' Rosario nació en Puerto Rico y desde muy joven mostró una inclinación natural por la música. Creció rodeado de ritmos caribeños, lo que influyó decisivamente en su formación artística.

Puedes ver:

  1. Muere Rafael Ithier, alma musical de El Gran Combo
    Muere Rafael Ithier, alma musical de El Gran Combo
    /Foto: AFP
    Música

    Muere Rafael Ithier, leyenda viva de la salsa y alma musical de El Gran Combo

  2. El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia
    El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia
    Foto: Tomada de Spotify
    Música

    El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia

Antes de alcanzar la fama con El Gran Combo, participó en varias agrupaciones locales, donde pulió su técnica vocal y desarrolló un estilo propio que combinaba fuerza, melodía y alegría.

Su vida estuvo marcada por la pasión por el escenario y el compromiso con la salsa, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y amor por la música latina que trascendió generaciones.

Puedes leer: Rosalía llega a Colombia con su gira LUX Tour 2026; precios de boletas

Publicidad

Posteriormente, antes de uirse al El Gran Combo, Rosario integró la orquesta del maestro Willie Rosario, experiencia que le permitió consolidar su estilo y proyectar su talento de manera internacional. Su paso por la llamada “Universidad de la Salsa” lo transformó en un referente del género, combinando técnica, carisma y pasión en cada interpretación.

El fallecimiento de Rosario se suma a la reciente partida de Rafael Ithier, fundador del grupo, lo que representa un golpe doble para la agrupación conocida como “Los Mulatos del Sabor”. Su conexión con Ithier fue marcada por respeto y admiración, reflejada en mensajes públicos que resaltaban el legado y la influencia del maestro en la música latina.

Puede ser de tu interés:

  1. J Balvin emociona al país con la presencia del ‘profe Montoya’ en su concierto.jpg
    J Balvin emociona al país con la presencia del ‘profe Montoya’ en su concierto
    Foto Instagram @jbalvin
    Música

    J Balvin sorprende con un invitado inesperado en Medellín y no fue Daddy Yankee

  2. Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla
    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro
    Foto: Redes de Ryan Castro
    Música

    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

Publicidad

Por otro lado, el mundo de la salsa y la música latina en general reaccionó con mensajes de condolencia, recordando la trayectoria de Rosario y su impacto en el género. Sus colegas y seguidores destacaron su disciplina, talento y compromiso, así como la alegría que transmitía al público.

Más allá de los escenarios, Rosario deja un ejemplo de dedicación y pasión por la salsa según sus seguidores. Además, su influencia perdura en nuevas generaciones de músicos y amantes del ritmo latino, consolidando su lugar como una voz histórica de la cultura musical puertorriqueña y latina debido a su recorrido y reconocimiento como artísta.

Mira también: La canción de José Luis Perales que creías que era para una hija pero la escribió para un hombre

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Salsa

Puerto Rico

Muertes de famosos

Redes sociales

Viral