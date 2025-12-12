Fallece Luis 'Papo' Rosario, voz icónica de la salsa de El Gran Combo

El ambiente musical caribeño enfrenta un momento de profunda tristeza. Luis Alberto 'Papo' Rosario, conocido por su larga trayectoria con El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este jueves a los 78 años, tras enfrentar serias complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a NotiCentro y generó reacciones inmediatas de admiración y respeto en toda la comunidad musical.

'Papo' se destacó por su carisma y voz única, atributos que lo convirtieron en una figura central del conjunto durante 38 años. Desde 2019 había dejado los escenarios tras revelar problemas graves de espalda, pero su influencia permaneció intacta.



Temas emblemáticos como 'Carbonerito' forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones de salseros.



¿Cómo fue la vida de Luis Alberto 'Papo' Rosario?

Luis 'Papo' Rosario nació en Puerto Rico y desde muy joven mostró una inclinación natural por la música. Creció rodeado de ritmos caribeños, lo que influyó decisivamente en su formación artística.

Antes de alcanzar la fama con El Gran Combo, participó en varias agrupaciones locales, donde pulió su técnica vocal y desarrolló un estilo propio que combinaba fuerza, melodía y alegría.

Su vida estuvo marcada por la pasión por el escenario y el compromiso con la salsa, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y amor por la música latina que trascendió generaciones.

Posteriormente, antes de uirse al El Gran Combo, Rosario integró la orquesta del maestro Willie Rosario, experiencia que le permitió consolidar su estilo y proyectar su talento de manera internacional. Su paso por la llamada “Universidad de la Salsa” lo transformó en un referente del género, combinando técnica, carisma y pasión en cada interpretación.

El fallecimiento de Rosario se suma a la reciente partida de Rafael Ithier, fundador del grupo, lo que representa un golpe doble para la agrupación conocida como “Los Mulatos del Sabor”. Su conexión con Ithier fue marcada por respeto y admiración, reflejada en mensajes públicos que resaltaban el legado y la influencia del maestro en la música latina.

Por otro lado, el mundo de la salsa y la música latina en general reaccionó con mensajes de condolencia, recordando la trayectoria de Rosario y su impacto en el género. Sus colegas y seguidores destacaron su disciplina, talento y compromiso, así como la alegría que transmitía al público.

Más allá de los escenarios, Rosario deja un ejemplo de dedicación y pasión por la salsa según sus seguidores. Además, su influencia perdura en nuevas generaciones de músicos y amantes del ritmo latino, consolidando su lugar como una voz histórica de la cultura musical puertorriqueña y latina debido a su recorrido y reconocimiento como artísta.

