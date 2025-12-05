Rosalía llega a Colombia con su gira LUX Tour 2026; precios de boletas

La cantante Rosalía confirmó que su gira LUX Tour 2026 incluirá a Colombia dentro de su recorrido por América Latina. El anuncio emocionó a los fanáticos que siguen de cerca la carrera de la artista, conocida por fusionar el flamenco con sonidos urbanos y creando un estilo único que cautivó audiencias en todo el mundo.

El show promete un despliegue de producción, luces y sonido que reflejará el concepto de su más reciente álbum, LUX, un trabajo que genera gran expectativa por su innovación y la manera en que combina géneros tradicionales con ritmos contemporáneos.

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que incluye tanto sus grandes éxitos como los temas más recientes del álbum, integrando elementos visuales, coreografía y una interacción cercana con el público. El entusiasmo del público colombiano es evidente en redes sociales, donde manifiestan emoción por el próximo concierto.



¿Dónde y cuándo será el concierto de Rosalía en Bogotá?

El show de Rosalía en Bogotá está programado para el 16 de julio de 2026, en el Movistar Arena. Esta presentación forma parte de la primera fase del ‘Lux Tour’, que la llevará a varias ciudades antes de su continuación en Europa.



Será la segunda vez que la cantante catalana se sube a este escenario, después de su debut en el Movistar Arena que fue en 2022, durante el ‘Motomami World Tour’. En esta ocasión, regresará con una propuesta renovada, tanto en el montaje como en el repertorio, centrado en su más reciente álbum.

Precios de entradas y organización

Las entradas para el concierto de Rosalía en Bogotá se ofrecerán en distintas categorías, adaptadas a diferentes preferencias y presupuestos. Los precios confirmados son:

Tribuna Fan Sur: COP $871.000

Piso 2 primeras filas (sectores 202‑206 y 214‑218): COP $636.000

Piso 2 últimas filas (sectores 202‑206 y 214‑218): COP $589.000

Piso 2 (sectores 207‑213): COP $553.000

Platea: COP $518.000

Piso 3 (sectores 306‑314): COP $329.000

Piso 3 (sectores 302‑305 y 315‑318): COP $282.000

La producción del evento anunció que se implementarán protocolos de seguridad y logística para garantizar una experiencia cómoda y segura. Esto incluye accesos controlados, señalización clara dentro del recinto y medidas sanitarias necesarias según la normativa vigente.

Lo que debes tener en cuenta para asistir al concierto de Rosalí en el 2026

Revisa bien la zona que buscas al comprar entradas: algunas localidades tienen mejores visibilidad o cercanía al escenario que otras.

algunas localidades tienen mejores visibilidad o cercanía al escenario que otras. Si vas en grupo o con amigos, ten en cuenta que los cupos en zonas como Tribuna Fan Sur son limitados.

ten en cuenta que los cupos en zonas como Tribuna Fan Sur son limitados. Compra lo más pronto posible: dada la demanda que suele generar la artista, es probable que se agoten rápido tanto preventas como la venta general.

El concierto se perfila como uno de los más importantes del año en Colombia, no solo por la repercusión internacional de Rosalía, sino también por el impacto cultural que genera su música.

