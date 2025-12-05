Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
ACCIDENTE CON UN FERRARI
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Rosalía llega a Colombia con su gira LUX Tour 2026; precios de boletas

Rosalía llega a Colombia con su gira LUX Tour 2026; precios de boletas

La artista española traerá su tour internacional a la capital colombiana en 2026, conoce detalles de lugar, fecha y valores oficiales.

Rosalía, cantautora española
Rosalía tendrá fecha en Colombia para su gira Lux Tour
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

La cantante Rosalía confirmó que su gira LUX Tour 2026 incluirá a Colombia dentro de su recorrido por América Latina. El anuncio emocionó a los fanáticos que siguen de cerca la carrera de la artista, conocida por fusionar el flamenco con sonidos urbanos y creando un estilo único que cautivó audiencias en todo el mundo.

El show promete un despliegue de producción, luces y sonido que reflejará el concepto de su más reciente álbum, LUX, un trabajo que genera gran expectativa por su innovación y la manera en que combina géneros tradicionales con ritmos contemporáneos.

Puedes ver: Grupo Firme en Bogotá: conoce las rutas de TransMilenio habilitadas para el gran concierto

Los asistentes podrán disfrutar de un repertorio que incluye tanto sus grandes éxitos como los temas más recientes del álbum, integrando elementos visuales, coreografía y una interacción cercana con el público. El entusiasmo del público colombiano es evidente en redes sociales, donde manifiestan emoción por el próximo concierto.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Rosalía en Bogotá?

El show de Rosalía en Bogotá está programado para el 16 de julio de 2026, en el Movistar Arena. Esta presentación forma parte de la primera fase del ‘Lux Tour’, que la llevará a varias ciudades antes de su continuación en Europa.

Te puede interesar:

  1. Publican video inédito de Martín Elías junto a su hija Paula Elena
    Publican video inédito de Martín Elías junto a su hija Paula Elena
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Publican video inédito de Martín Elías junto a su hija Paula Elena; en Navidad

  2. Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
    Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
    Farándula

    Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

Será la segunda vez que la cantante catalana se sube a este escenario, después de su debut en el Movistar Arena que fue en 2022, durante el ‘Motomami World Tour’. En esta ocasión, regresará con una propuesta renovada, tanto en el montaje como en el repertorio, centrado en su más reciente álbum.

Precios de entradas y organización

Las entradas para el concierto de Rosalía en Bogotá se ofrecerán en distintas categorías, adaptadas a diferentes preferencias y presupuestos. Los precios confirmados son:

Puedes leer: ¿Anuel AA confirma que tiene VIH? Su aspecto físico preocupa a fanáticos

  • Tribuna Fan Sur: COP $871.000
  • Piso 2 primeras filas (sectores 202‑206 y 214‑218): COP $636.000
  • Piso 2  últimas filas (sectores 202‑206 y 214‑218): COP $589.000
  • Piso 2 (sectores 207‑213): COP $553.000
  • Platea: COP $518.000
  • Piso 3 (sectores 306‑314): COP $329.000
  • Piso 3 (sectores 302‑305 y 315‑318): COP $282.000

La producción del evento anunció que se implementarán protocolos de seguridad y logística para garantizar una experiencia cómoda y segura. Esto incluye accesos controlados, señalización clara dentro del recinto y medidas sanitarias necesarias según la normativa vigente.

Puedes ver:

  1. J Balvin, artista colombiano y el Profe Montoya, exentrenador de fútbol.
    J Balvin invita al Profe Montoya a su concierto en Medellín
    Foto: redes sociales @profemontoya.oficial
    Música

    J Balvin sorprende al Profe Montoya en su concierto en Medellín; conmueve a más de uno

  2. Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla
    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro
    Foto: Redes de Ryan Castro
    Música

    Letra de canción 'Mi Fortuna' de Ryan Castro; aparece hasta Faustino Asprilla

Publicidad

Lo que debes tener en cuenta para asistir al concierto de Rosalí en el 2026

  • Revisa bien la zona que buscas al comprar entradas: algunas localidades tienen mejores visibilidad o cercanía al escenario que otras.
  • Si vas en grupo o con amigos, ten en cuenta que los cupos en zonas como Tribuna Fan Sur son limitados. 
  • Compra lo más pronto posible: dada la demanda que suele generar la artista, es probable que se agoten rápido tanto preventas como la venta general.

El concierto se perfila como uno de los más importantes del año en Colombia, no solo por la repercusión internacional de Rosalía, sino también por el impacto cultural que genera su música.

Mira también: Pillaron a Dua Lipa con su novio disfrutando de las calles de Bogotá

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Rosalía

Conciertos

Conciertos de Colombia

Redes sociales

Viral