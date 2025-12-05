Publican video inédito de Martín Elías junto a su hija Paula Elena; en Navidad

Dayana Jaimes sorprendió a todos al compartir un video que muchos seguidores de Martín Elías jamás habían visto. Sin rodeos y sin previo anuncio, la comunicadora publicó un momento íntimo del cantante vallenato con su hija Paula Elena, grabado meses antes del accidente que le quitó la vida en 2017. El clip rápidamente se volvió tema de conversación en redes por la cercanía y naturalidad del artista en compañía de su pequeña.

En el video, Martín aparece relajado, sonriente y con esa energía que lo caracterizaba en cada presentación. Allí intenta animar a Paula Elena cantándole “El Muñeco”, una de las canciones más populares de su padre, Diomedes Díaz. La escena muestra al cantante completamente entregado al juego con su hija, cantando y haciendo gestos para verla reír, dejando ver un lado familiar que rara vez se conoció de manera pública.

Puedes leer: Los números de la suerte de Diomedes Díaz que caerán en chance y lotería este diciembre



Según lo que contó Dayana, este recuerdo era del diciembre anterior al accidente. Aunque ella no agregó mayores detalles, la publicación dejó claro que sigue guardando con cariño cada registro que conserva del artista, incluso después de más de ocho años desde aquella fecha que marcó para siempre al mundo del vallenato.

La tragedia del 14 de abril de 2017 continúa siendo uno de los momentos más recordados por sus seguidores. Ese día, tras un concierto en Coveñas, la camioneta en la que se movilizaba perdió el control. Los informes de la época indicaron que el vehículo iba a una velocidad mayor a la permitida y que Martín no llevaba el cinturón puesto. Esto hizo que sufriera múltiples lesiones: traume abdominal, contusiones pulmonares, fracturas y afectaciones cardíacas que finalmente le quitaron la vida horas después.

Publicidad

Puedes leer: Filtran nuevos detalles del fallecimiento del Martín Elías: "No fue el accidente”

Pese a su corto recorrido, Martín Elías ya tenía una carrera sólida y prometedora. Muchos lo recuerdan como uno de los artistas con mayor proyección dentro del vallenato, con varios éxitos que aún se escuchan en fiestas, emisoras y plataformas digitales. Su legado sigue vivo, y el video divulgado por Dayana Jaimes reavivó esa conexión emocional que millones mantienen con su música.

Publicidad

La publicación generó miles de comentarios, no solo por lo especial del momento, sino porque dejó ver una faceta del cantante lejos de los escenarios. Para muchos, fue un gesto que permitió recordar al artista desde su lado más humano: el de un padre entregado, cariñoso y cercano a su hija.