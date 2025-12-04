Videos de 'trifulca' entre jugadores de Nacional y Medellín; hubo expulsados

El final del clásico paisa terminó lejos de la alegría por el triunfo 2-1 de Atlético Nacional. La atención se volcó por completo a la pelea que estalló camino a los camerinos del Atanasio Girardot, un momento que quedó captado en varias cámaras y que ya circula por redes sociales. Washington Aguerre y Matheus Uribe, uno de Nacional y el otro del Medellín, fueron los protagonistas de un episodio que dejó a todos mirando en silencio la transmisión de la Liga BetPlay 2025-II.

Las primeras imágenes mostraban empujones y discusiones, pero lo que ha ido saliendo después detalla mucho más de lo que se vio al aire. En los clips recientes se aprecia a Uribe reclamándole fuerte al arquero uruguayo, mientras varios jugadores intentan frenarlos para evitar que todo se saliera de control. Lo que parecía una simple discusión terminó convirtiéndose en un tumulto en las escaleras que conducen a la salida del campo.

El árbitro Wilmar Roldán también se vio obligado a intervenir. Ya se confirmaron las expulsiones de Aguerre y Uribe, pero versiones extraoficiales aseguran que Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo también habría sido reportado. La tensión era evidente y los gritos se escuchaban incluso por encima del ruido del estadio.

Mientras el personal técnico de ambos equipos intentaba separarlos, la situación parecía estar lejos de calmarse. Algunos hinchas, muy atentos al video viral, han señalado movimientos y empujones que no se vieron en la transmisión original. En los nuevos fragmentos se observa a Uribe moviéndose con fuerza hacia Aguerre, hecho que aumentó la presión del momento.

El episodio sucedió exactamente cuando los equipos abandonaban el terreno de juego, y aunque el partido ya estaba definido, el ambiente terminó con sabores completamente opuestos: clasificación asegurada para Nacional y eliminación confirmada para el Medellín.

Los nuevos videos siguen apareciendo, cada uno mostrando ángulos distintos del choque entre ambos futbolistas.

JAJAJAJAJA ROLDAN REPARTIENDO ROJAS EN LOS CAMERINOS A AGUERRE Y A URIBE pic.twitter.com/H8VurIK2BL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2025