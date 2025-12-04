Sorteo Mundial 2026: figuras del deporte y artistas que pisarán la alfombra roja

Para el sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la organización del torneo convocó a un grupo excepcional de figuras deportivas de alto perfil, no solo del fútbol, para participar como anfitriones de uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol.

Entre los confirmados están leyendas de deportes tan diversos como el fútbol americano, el baloncesto, el hockey sobre hielo y el béisbol. Los exdeportistas que acompañarán la ceremonia incluyen a Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Wayne Gretzky (NHL) y Aaron Judge (MLB).

Lee también: LINK para ver en vivo sorteo del Mundial 2026: Grupo de Selección Colombia y sus rivales



Además, el sorteo estará conducido por una figura emblemática del fútbol, Rio Ferdinand, ex capitán de la selección de Inglaterra, acompañado por la comentarista Samantha Johnson.



Sorteo del Mundial 2026: un espectáculo global con estrellas del entretenimiento y música en vivo

El evento no será solo un sorteo, tendrá el sello del espectáculo mundialista. Como parte de la gala, la conducción estará a cargo de personalidades del entretenimiento como Heidi Klum, Kevin Hart y Danny Ramírez.



Para acompañar la emoción del sorteo, habrá presentaciones musicales con artistas de renombre internacional, tales como el tenor Andrea Bocelli, el cantante Robbie Williams, la artista Nicole Scherzinger y la emblemática agrupación Village People.

Esta combinación de deporte, espectáculo y estrellas de distintas disciplinas resalta la intención de que el sorteo del Mundial 2026 se convierta en un evento mediático global, más allá del fútbol.

Puedes leer: Kim Kardashian comparte cómo el estrés afectó la actividad cerebral tras un aneurisma



¿Qué se espera del sorteo del Mundial 2026 y por qué genera expectativa en los aficionados?

El Mundial 2026 marcará un hito al ser el primero con 48 selecciones participantes. La fase de grupos se conformará con 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Publicidad

El sorteo, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., definirá estos grupos y despejará muchas dudas sobre los cruces iniciales.

Para muchos seguidores de selecciones como la de Colombia, Latinoamérica o equipos emergentes, la gala representa importancia al saber quién compartirá grupo con quién y cuáles serán los retos iniciales del torneo.

Publicidad

La ceremonia permitirá conocer los rivales iniciales de cada equipo y dará forma al calendario competitivo desde la fase de grupos hasta los posibles cruces posteriores.

Debido a la sede del evento, Estados Unidos, y al formato ampliado, la FIFA organizó una gala con presencia de figuras deportivas y artísticas para asegurar una alta visibilidad global, aunque lo más importante seguirá siendo la asignación oficial de los grupos de la Copa del Mundo.

Mira también: ¿Cuánto cuesta ir al Mundial con la Selección Colombia, ¿vale la pena o mejor verlo en TV?