LINK para ver en vivo sorteo del Mundial 2026: Grupo de Selección Colombia y sus rivales

Este viernes 5 de diciembre la atención del planeta fútbol se centrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., Estados Unidos, donde se llevará a cabo el Sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este evento no es solo un acto protocolario, sino el momento que marcará el inicio del recorrido final hacia el torneo más importante del balompié, ya que las 48 selecciones clasificadas conocerán la ruta que deberán afrontar en la fase de grupos.

La ceremonia está programada para iniciar a las 12:00 p. m. en hora colombiana, un horario perfecto para que los aficionados de toda América Latina sintonicen la transmisión y sigan minuto a minuto cómo se definirán los destinos de sus equipos.



La expectativa es máxima, especialmente en países como Colombia, cuya selección llega con un presente sólido y con la firme aspiración de ser protagonista en su regreso a la élite global.

¿Dónde ver la transmisión del sorteo del Mundial 2026?

Para aquellos que buscan asegurar su puesto frente a la pantalla, la cobertura del sorteo será amplia y estará disponible a través de múltiples plataformas de televisión y medios digitales.

En Colombia, los principales canales que emitirán el evento en vivo son:

Gol Caracol: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

DITU: https://ditutv.lat/descargar/

Gol Caracol transmitirá el sorteo en vivo y, además, irá actualizando en la misma página los grupos y el orden correspondiente para facilitar la información a todos los aficionados al fútbol.

Para elevar el glamur de la noche, la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 convocó a un elenco de presentadores y artistas de talla mundial.

Los encargados de conducir el sorteo serán la icónica modelo alemana Heidi Klum y el reconocido actor y comediante estadounidense Kevin Hart.

Klum, de 52 años y famosa ex-‘Ángel’ de Victoria’s Secret, regresará a este tipo de ceremonias dos décadas después de su participación en un evento similar en su país natal.

Kevin Hart, conocido por sus múltiples personajes en la pantalla grande, incluyendo Franklin “Ratón” Finbar en Jumanji: En la selva y Dell Scott en Amigos por siempre, aportará su carisma a la gala.

A ellos se sumará el actor Danny Ramírez, quien tiene ascendencia colombiana y es famoso por interpretar a Joaquín Torres, el nuevo Falcon, en el Universo Cinematográfico de Marvel, un papel que lo llevará a ser protagonista en Captain America: Brave New World.

Además del sorteo, la audiencia podrá disfrutar de actuaciones musicales de primer nivel. El tenor italiano Andrea Bocelli cantará en vivo junto al astro británico Robbie Williams y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

Una vez finalizada la definición de los grupos, la banda Village People se encargará de poner el broche de oro interpretando su emblemático tema, Y.M.C.A..

Formato y reglas del sorteo Mundial 2026

Para los fanáticos interesados en los detalles técnicos que se definirán durante la transmisión, el sorteo del Mundial 2026 trae consigo varias novedades significativas.

El nuevo formato de la Copa del Mundo ampliará el número de participantes a 48 selecciones, las cuales se organizarán en 12 grupos de cuatro equipos. El procedimiento utilizará un sistema de cuatro bombos basados en el ranking de la FIFA.

Una de las reglas fundamentales, diseñada para garantizar la transparencia y el equilibrio competitivo, es que no podrán existir dos equipos de la misma confederación en un mismo grupo, con la única excepción de la UEFA, que, dada su gran cantidad de representantes, sí podrá tener hasta dos selecciones por zona.

De las 48 selecciones, 42 ya están confirmadas, quedando a la espera de las últimas seis que clasificarán mediante los repechajes intercontinentales y europeos en marzo de 2026.

Otro criterio clave para el sorteo es la separación de las cuatro selecciones mejor ubicadas en la Clasificación Mundial Masculina FIFA: España (líder), Argentina (segunda), Francia (tercera) e Inglaterra (cuarta).

Estas potencias serán asignadas a cuadros opuestos, lo que significa que, si avanzan como líderes de sus grupos, no se enfrentarían antes de las semifinales.

El sorteo definirá los grupos y el nuevo camino competitivo que ahora iniciará desde los dieciseisavos de final. No obstante, una novedad importante es que el sorteo de este viernes no definirá el calendario completo del torneo.

