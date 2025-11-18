Colombia no la tendrá fácil en el Mundial 2026: así quedaron las cabezas de grupo

Este martes 18 de noviembre concluye la última fecha FIFA del año, en la que varias selecciones celebraron su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Además, ya se conocieron las escuadras que serán cabeza de grupo en el certamen internacional, uno de los cuales será el rival que Colombia deberá enfrentar en la primera ronda.

Tanto es así que se conocieron como escuadras como el caso de Alemania, España y Portugal, entre otros, aseguraron su clasificación a la cita orbital, conjuntos que esperan conseguir un destacado papel en el Mundial de fútbol. Tanto es así que ya quedaron prácticamente definidos los cabeza de grupo para este torneo.

Los cabeza de grupo del Minimalismo, son las selecciones que se encuentran en los puestos más altos del ránking FIFA, además de Estados Unidos, México y Canadá al ser anfitriones de este torneo, por lo cual, son estos equipos que no podrán enfrentarse entre sí en la primera ronda del torneo.



¿Contra qué selecciones se podría enfrentar Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia pese a la victoria con México y Nueva Zelanda, no logró escalar muchas posiciones en el escalafón oficial, por lo cual, terminó en el bombo dos y le tocará sí o sí enfrentarse con una de las selecciones que se encuentra arriba.

Por lo cual, la Selección Colombia se tendrá que medir ante Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Inglaterra, México, Portugal, equipos que para diferentes especialistas son de una alta exigencia deportiva.

Ante esto, la tricolor se encuentra en la expectativa de lo que pase el próximo cinco de diciembre, en Washington, Estados Unidos, se llevará a cabo el sorteo oficial de la fase de grupos del Mundial, en el que se conocerá la suerte de cada una de las clasificadas a la Copa del Mundo que se disputará en territorio norteamericano.

Recordemos que a falta de los repechajes por disputarse el próximo mes de marzo, hasta ahora los equipos hay 34 equipos que ya están confirmado para disputar la cita mundialista del año 2026 y estos son:

Estados Unidos (anfitrión).

México (anfitrión).

Canadá (anfitrión).

Suramérica:

Argentina.

Brasil.

Ecuador.

Uruguay.

Colombia.

Paraguay.

Europa:

Inglaterra.

Francia.

Croacia.

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos.

Asia:

Japón.

Irán.

Jordania.

Uzbekistán.

Corea del Sur.

Catar.

Arabia Saudita.

Australia.

Oceanía:

Nueva Zelanda.

África:

Marruecos.

Túnez.

Argelia.

Egipto.

Ghana.

Cabo Verde.

Senegal.

Costa de Marfil.

Sudáfrica.

