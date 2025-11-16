Daniel Muñoz abandona convocatoria de Colombia por urgente asunto familiar

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este domingo 16 de noviembre de 2025, mediante un comunicado oficial, la desconvocatoria del antioqueño, Daniel Muñoz alegando "motivos familiares" y "asuntos personales".

Esta sorpresiva baja se produce a escasas 48 horas del encuentro amistoso que Colombia tiene programado contra Australia en Nueva York.

El defensor, quien recientemente compartió sus ambiciones de fichar por gigantes como el Barcelona o el Real Madrid, ahora se centra en atender la urgencia de su núcleo familiar.



La noticia, difundida por Gol Caracol, golpea los planes del cuerpo técnico colombiano en esta doble fecha FIFA del mes de noviembre.

Aunque Muñoz no fue el lateral derecho titular en el reciente enfrentamiento contra Nueva Zelanda, donde Santiago Arias ocupó el puesto, se especulaba ampliamente que el defensor del Crystal Palace sería el inicialista para el próximo compromiso.

Sin embargo, la intervención de este tema personal, cuyos detalles no fueron revelados, obliga al jugador a dejar Norteamérica de urgencia.

La FCF y el cuerpo técnico de la Selección Colombia hicieron pública la decisión este domingo. El comunicado oficial fue conciso:

"La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares".

Es importante destacar que la salida del habilidoso lateral derecho no obedece a ninguna lesión, sino estrictamente a asuntos de índole personal o familiar.

La 'Tricolor' enfrenta a Australia en un partido programado para el 18 de noviembre, y la cercanía de la fecha impide cualquier maniobra logística de último minuto.

Debido a que el encuentro es en solo dos días, el cuerpo técnico no planea convocar a otro futbolista para cubrir la vacante dejada por Muñoz.

Considerando los tiempos de viaje y la llegada a territorio estadounidense, el reemplazo simplemente no alcanzaría a integrarse a la dinámica del equipo de manera oportuna.

Así, el equipo deberá afrontar el segundo duelo amistoso de la jornada de noviembre con los jugadores ya disponibles en la concentración.