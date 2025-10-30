Precio de camiseta de Selección Colombia; ¿para cuántos corrientazos alcanza?

La emoción por ver a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 crece cada día más. Con la ilusión de una nueva generación de jugadores y la esperanza de volver a brillar en la cita más importante del fútbol, el país también espera un símbolo que lo acompañe en cada grito de gol, la cual es la nueva camiseta oficial de la Tricolor.

Aunque la marca deportiva encargada del uniforme aún no hace el lanzamiento oficial, las imágenes del diseño ya circulan en redes sociales y entre los fanáticos del fútbol.

¿Cuántos corrientazos cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Aunque el diseño ha recibido elogios, también ha despertado sorpresa por otro detalle, el cual es su precio. Según filtraciones y estimaciones de tiendas deportivas, la nueva camiseta podría rondar los 380.000 pesos colombianos, una cifra que generó opiniones divididas en redes.



Si un corrientazo cuesta entre 13.000 y 14.000 pesos, y la nueva camiseta de la Selección Colombia tiene un precio cercano a 380.000 pesos, habría que dejar de comer entre 27 y 29 corrientazos para poder comprarla.

En otras palabras, equivale a casi un mes entero de almuerzos corrientes. Este cálculo ha generado todo tipo de comentarios entre los hinchas: algunos aseguran que prefieren invertir ese dinero en buena comida, mientras otros defienden que vestir los colores de la Tricolor no tiene precio.

Pese a las críticas, el entusiasmo no se apaga. Cada cuatro años, la camiseta de la Selección se convierte en un emblema de unión nacional, más allá de los resultados o los precios. Para muchos, vestir la amarilla es un acto de fe, una forma de decir presente sin importar el marcador.

Adicional a esto, se espera que el lanzamiento oficial se realice, según la FIFA en el mes de noviembre.

¿Cómo será la camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La prenda mantiene el clásico color amarillo intenso, pero ahora incorpora detalles modernos como mariposas sutiles en la parte del torso, que hacen un guiño a la riqueza natural y cultural del país, con toques rojos y azules en cuello y mangas que completan el look de la Selección.

La camiseta que utilizará Colombia en el Mundial ya se empezó a vender en algunos establecimientos comerciales del país: el lanzamiento oficial será en la fecha FIFA de noviembre. Tiene un valor de 380.000 pesos. pic.twitter.com/P7n0Y1CM77 — Goles en Directo (@golesendir_) October 30, 2025

El diseño busca transmitir la alegría, el orgullo y la pasión que caracteriza a los colombianos, reflejando la idea de “volar alto” en el camino hacia el Mundial. Muchos aficionados han destacado el nuevo aire que le da a la camiseta, considerándola una de las versiones más elegantes de los últimos años.

