Filtran el nuevo diseño de la camiseta de la Selección Colombia para la Copa Mundial 2026

La Selección Colombia ya se encuentra con la mirada puesta en la próxima edición de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

De igual manera, recientemente comenzó a generarse expectativa entre los hinchas por un asunto que trasciende el césped y es la posible camiseta nueva oficial del equipo para ese gran torneo.

¿Cómo será la nueva camiseta de la Selección Colombia?

El diseño revelado sugiere que la indumentaria titular conservaría el tradicional color amarillo como base, acompañado de elementos gráficos distintivos que homenajean aspectos culturales del país, según la filtración, en los codos podrían aparecer franjas rojas con detalle azul, evocando la bandera nacional.



Otro detalle curioso sería la incorporación de patrones que hacen referencia a las mariposas amarillas de la obra literaria de Gabriel García Márquez, un guiño que busca conectar con la identidad colombiana.

Adicionalmente, se ha revelado la que podría ser la chaqueta oficial de himno, prenda que utiliza el equipo en ceremonias de presentación antes de los partidos.

Según la filtración, esta pieza tendría como base un azul marino oscuro y estaría conformada con los tres colores nacionales, en franjas y paneles laterales, los hombros y mangas también lucirían detalles específicos, como líneas rojas de gran tamaño y paneles laterales amarillos que apuntan a representar la bandera de Colombia en su totalidad.

¿Cuándo se podrá ver la nueva camiseta de la Selección Colombia?

Desde la parte deportiva, esta renovación de indumentaria llega en un momento clave donde la Selección obtuvo su clasificación para el Mundial 2026 tras finalizar en la tercera posición de las eliminatorias sudamericanas, superando a selecciones históricamente fuertes y retomando el camino hacia la cita mundialista.

Aunque la presentación oficial de la camiseta y demás uniformes aún no se ha efectuado, se especula que la marca lanzará la indumentaria entre octubre y noviembre de 2025 y que los hinchas podrían verla por primera vez en los próximos amistosos que tiene programados el equipo.

Para los fanáticos de la Tricolor, esta filtración no solo representa emoción por conocer el vestuario que usará su selección en un torneo de tal magnitud, sino también la posibilidad de adquirir una pieza de colección antes de su debut oficial.

Será clave seguir atentos a los anuncios de la FCF y del proveedor técnico para confirmar colores, cortes y disponibilidad, mientras tanto, la nueva camiseta que representará a Colombia en 2026 ya está generando conversación.

