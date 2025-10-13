Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
¿ADIÓS AL SISBÉN?
ACCIDENTE MARTÍN ELÍAS JR.
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Video: Árbitro de fútbol sufre brutal agresión; lo atacaron a golpes y patadas

Video: Árbitro de fútbol sufre brutal agresión; lo atacaron a golpes y patadas

La policía tuvo que intervenir para evitar que la situación con el árbitro pasara a mayores, aunque este alcanzó a recibir varios golpes.

Video: Árbitro de fútbol sufre brutal agresión; lo atacaron a golpes y patadas
Árbitro de fútbol sufre brutal agresión; lo atacaron a golpes y patadas
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de oct, 2025