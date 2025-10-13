Video: Árbitro de fútbol sufre brutal agresión; lo atacaron a golpes y patadas

Un lamentable suceso de violencia ocurrió de nueva cuenta con el fútbol juvenil, cuando este pasado domingo 12 de octubre de 2025, durante el Torneo de las Américas que se celebra en Cali, un árbitro sufrió una escena de intolerancia y recibió fuertes agresiones por una polémica decisión.

La escena de la agresión, ocurrida en las canchas de fútbol La Troja, se presentó durante el encuentro entre América S.A. Sub-17 y Academia Alemana de Popayán, un partido donde el marcador iba 3-4 a favor del equipo de Popayán, donde la agresión ocurrió cuando tomó una decisión polémica.

Puedes leer: Mexicanos no aguantaron la goleada de Colombia y se fueron a los golpes con un colombiano



El árbitro central, identificado como Fernando Velásquez Amador, fue atacado por la espalda por un grupo que incluía jugadores, entrenadores, directivos y padres de familia del equipo América Sub-17. El juez intentó huir de los improperios y las agresiones, pese a eso fue alcanzado.

Tanto es así, que el árbitro de fútbol corrió por su vida e intentó resguardarse de la furiosa turba de más de 50 personas, esto mientras las personas que algunos testigos lo grabaron entre risas lo que sucedió. La Policía Nacional tuvo que intervenir, pero, pese a esto, el juez terminó en el suelo y recibió varias patadas y puños.

Entre los involucrados directamente en la agresión se mencionaron al directivo o delegado del América, Daniel Pabón Martan, y a John Visman Meneses (conocido como Pluto Meneses), preparador de arqueros del equipo profesional, quien se vio tirando un golpe de puño.

Publicidad

Inaceptable lo que sucedió hoy en el Torneo De Las Américas contra el juez Fernando Velázquez Amador, que fue atacado por una turba que incluye a jugadores de @AmericadeCali sub 17 y en donde entre los agresores hay varios ex profesionales. Una vergüenza total y una mancha más… pic.twitter.com/VpeCGLFsEv — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) October 12, 2025

Comunicado de la Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol

La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (AVAF) reveló públicamente las heridas sufridas por Velásquez Amador. Así mismo, detalló que el árbitro fue agredido de manera "violenta y cobarde" con puños en la cara, espalda y patadas por la espalda, mientras se encontraba en un estado de indefensión. La entidad recalcó que estos actos pusieron en peligro la vida del colegiado.

Publicidad

Puedes leer: Fallece reconocido periodista a sus 51 años; tenía más de 25 años de carrera

Ante los hechos, la AVAF manifestó su "total rechazo y repudio" a la violencia. Mediante un comunicado, esta entidad explicó que este incidente es una agresión inaceptable, por lo cual recolectará toda la información para individualizar a cada agresor y tomar las medidas correspondientes contra cada uno.

“La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (Avaf) manifiesta su total rechazo y repudio ante los lamentables hechos ocurridos en el marco del Torneo Las Américas, durante el encuentro entre Academia Alemana de Popayán y América S.A., en el cual, directivos, formadores, jugadores y padres de familia del equipo América S. A, involucrados el preparador de arqueros del equipo profesional John Visman Meneses y el directivo Daniel Pabón Martan, quienes agredieron de forma violenta y cobarde con puños en la cara, espalda y patadas por la espalda, en estado de indefensión, a nuestro árbitro escalafonado en la categoría C del Fútbol Aficionado Colombiano, poniendo en peligro su vida”, se puede leer en el texto.

Por su parte, el conjunto de América de Cali, publicó un comunicado lamentando los hechos y rechazando la conducta de sus integrantes. El club enfatizó que estos actos "no reflejan el espíritu deportivo ni los valores" que promueven sus equipos profesionales y categorías de formación.

Mira también: Los récords históricos de Colombia tras los 4 goles de Luis Suárez a Venezuela